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高鐵延伸宜蘭「倒車」四城站？　交通部1個月內公開向鄉親說明

▲在民眾黨立委邱臣遠（左2）要求下，交通部次長胡湘麟（左1）允諾於一個月內，公開對宜縣民說明高鐵宜蘭站選址。（圖／記者游芳男翻攝）

▲在民眾黨立委邱臣遠（左2）要求下，交通部次長胡湘麟（左1）允諾於一個月內，公開對宜縣民說明高鐵宜蘭站選址。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

外傳高鐵延伸宜蘭案，交通部「中意」站址是四城站，引發外界質疑中央搞秘密黑箱作業，立院交委召集委員民眾黨邱臣遠，19日邀交通部等相關人員會勘及簡報，並要求公開透明，而交通部次長胡湘麟在邱臣遠要求下，口頭允諾於一個月內再次到宜蘭對縣民召開有關高鐵宜蘭站選址說明會。

對於高速鐵路延伸宜蘭設站選址問題近日在宜縣內鬧的沸沸揚揚，民眾黨立法委員邱臣遠，有鑒於高鐵宜蘭站選址將對宜蘭未來發展有重大影響，19日特別代表立院交委會邀集交通部至可能預定站址現場進行會勘及簡報，同時嚴正表達宜蘭鄉親對本案的基本立場。

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有關宜蘭高鐵站四個建議站址選址，邱臣遠認為應該要做到儘快決定、相關條件公開、對地方最有利等三個原則進行思考及規劃：

一、中央對高鐵宜蘭站選址定案的承諾，從去（2020）年底公布，拖到今（2021）年4月、7月，至今已經三度跳票，現在已經來到8月中旬，請交通部應信守對宜蘭縣45萬鄉親的承諾，儘快做出決定。

二、四個站址中，專家建議在宜蘭市設站；中央原先屬意宜蘭，現在似乎又倒向四城（四城附近還有淇武蘭遺址及瑪僯文化遺址）；縣政府則建議在縣政中心；但中央既然決定把高鐵延伸到宜蘭，就應該畢其功於一役，在選址上儘量滿足宜蘭發展需求與民眾便利的原則，做出對地方最有利的決定，事涉長遠規劃，實無須為一、二百億計較，避免日後再有延伸爭議。

三、政府既然花了上億元做高鐵延伸到宜蘭綜合規劃評估報告，就應該立即公布四個站址包含建設經費及徵收拆除房屋數等專家評估的利弊得失分析，讓地方了解及參與，而不是中央自己關起們來搞秘密黑箱作業。

邱臣遠在會議當下指出交通部對選址案必須公開透明，更要求交通部於一個月內再次到宜蘭對縣民召開有關高鐵宜蘭站選址說明會，而交通部次長胡湘麟也在會中口頭允諾。

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