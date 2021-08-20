一對夫妻可生三子女！　陸人大常委會通過「人口計生法」修正案

▲大陸正式全面開放三胎。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國人大常委會今（20）日表決通過關於修改人口與計劃生育法的決定。修改後的人口計生法規定，國家提倡適齡婚育、優生優育，一對夫妻可以生育三個子女。此外，對於生育三胎的家庭，大陸中央也將採取財政、稅收、保險、教育、住房、就業等支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔。

▲大陸「計劃生育」正式走入歷史。（圖／視覺中國）

《人民網》報導，大陸第十三屆全國人大常委會第三十次會議在京舉行閉幕會。經會議表決，個人信息保護法、監察官法、醫師法、全國人大常委會關於修改人口與計劃生育法的決定等多項法律和決定獲得通過。

中共中央政治局於5月底時提出《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，提出實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，被外界認為是開放「三孩」政策的定海神針。同時，大陸各地政府也陸續收到民眾欲生第三胎的個案，不過，受到政策還未入法的限制，多地採用「先登記後補證」的方式先試行。

經過大陸全國人大常委會通過修改後的人口計生法後，代表三胎准生政策正式入法，大陸各地也迅速推出準備好的配套措施。黑龍江省醫保局公布《關於轉發<國家醫療保障局辦公室關於做好支持三孩政策生育保險工作的通知>的通知》。

《通知》強調，按規定將城鄉居民醫保參保人員住院分娩發生的符合規定的生育醫療費用納入統籌基金支付範圍，並及時足額兌現待遇，「出生後90天內的新生兒按照當地城鄉居民醫保個人繳費標準繳納醫療保險費，並自出生之日起享受當年城鄉居民醫保待遇。」