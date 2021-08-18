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鼓勵生育　台東推新生兒專屬育兒生日禮

▲鼓勵生育，台東推新生兒生日禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲鼓勵生育，台東推新生兒生日禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為鼓勵生育，持續推出優惠措施，原訂今年5月起為設籍台東縣的新生兒準備「台東專屬」生日禮，因受疫情影響直至近來疫情趨緩才開始發送，台東縣長饒慶鈴18日前往今年6月喜獲千金且育有5子女的翁小姐家中，致贈縣府發送的第1份育兒生日禮盒，感謝她提升縣內生育率。

饒慶鈴表示，據內政部統計，全台出生率在20年間下滑近50%，鼓勵生育及提供優惠福利是縣府的重要目標之一。去年開辦「妳生孩子縣府幫妳坐月子」免費到宅育兒指導，全年服務近400位媽媽共3,841小時，今年更增加弱勢家庭產婦住院月子餐服務

另外，積極舉辦「托育人員專業訓練班」及「保母人員技術士技能檢定加強班」，擴充照顧兒童專業人力，也推出全國首創類公共化政策，使公托與私托月費品質一致，另有兒童衛教指導、托育資源中心等多項服務，希望減輕嬰幼兒家庭育兒壓力，讓縣民更願意且安心生養下一代。

▲鼓勵生育，台東推新生兒生日禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲鼓勵生育，台東推新生兒生日禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴提到，此次社會處盤點現有育兒資源，運用公益彩券盈餘，為台東新生兒送上專屬生日禮盒，育兒生日禮是寶寶第1個玩具，可以刺激寶寶視覺、觸覺發展，也希望促進家長與幼兒互動機會，強化家庭育兒能量。生日禮包裝設計理念以家為設計概念，將包裝設計為房子的造型與寶寶成長歷成為結合，量身打造0至2歲親子益智拼圖卡及具紀念性的宣導相框，祝福寶寶在幸福家平安快樂茁狀成長。

少子女化趨勢日益嚴重，輔導家庭重視育兒教養更是重要，縣府提供多元育兒資源服務，減輕嬰幼兒家庭育兒壓力，陪伴家庭一起成長，實踐台東慢經濟生活，打造友善托育幸福城市，讓年輕人願婚、願生、願養。饒慶鈴也感謝台東馬偕醫院及臺東基督教醫院提供新生兒聯絡資訊，將陸續再由縣府專人送到府上。

社會處長陳淑蘭表示，生日禮盒內包括相框以紀錄孩子成長與父母的回憶，並依台東縣地形及16鄉鎮市自然景觀與文化特色繪製雙面圖卡，作為寶寶的第1個玩具，還可以一起玩遊戲促進親子互動。後續家長可透過LINE軟體連結，瞭解兒童相關福利及衛教資訊，另有免費沖洗寶貝相片的服務，期盼一起關心、共同參與兒童照顧情形，讓每位兒童在愛的環境幸福快樂成長。

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