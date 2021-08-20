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景美「割喉冤魂」每晚狂哭！三太子坐鎮12字批示...他大膽入住代申冤

凶案現場頻頻傳出靈異事件。（圖／報系資料照）

▲凶案現場頻頻傳出靈異事件。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台北市景美街割喉案沉冤19年宣告偵破，但在破案之前，或許是亡魂含冤未雪，街頭巷弄中流傳著不少靈異傳聞。承辦員警表示，命案發生後不久，電腦維修行就停業了，雖然之後陸續有人承租店面，然而總是半個月、1個月的就毀約退租，令人納悶；還有鄰居表示，半夜常聽到女子哭聲，認為亡魂心有不甘。

當年負責偵辦命案的退休刑警高仁和在節目中回憶，蘇女遇害後，悲傷的常姓老闆收掉電腦維修行，搬離傷心地，後來房東陸續把店面租給其他房客，卻傳出各種靈異現象。據悉，命案現場剛開始租給檳榔攤，不料到了晚上電燈就會忽明忽滅；不僅如此，住在隔壁的健身教練時常在半夜聽見女子哭聲，夜不成眠。

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高仁和透露，這名教練膽子相當大，曾直接敲門對著哭聲來源詢問「妳是不是那個女生？如果是的話，妳來找我託夢」，誰知哭聲依然沒有停止，之後一名外配租下店面賣小吃，不僅電燈一樣會自動熄滅，半夜冰箱還會自動開關，發出「碰碰碰」的聲響，嚇得退租搬走；此後接連4、5任房客承租，個個都嚇到落荒而逃，讓房東十分苦惱。直至一名經營茶行的王姓老闆接手，哭聲才消失。

據了解，茶行老板本身也是一名乩童，並兼辦宮廟，原本在新北市中和經營茶行的他有意尋找新店面，就在搬遷3個月前，他曾做了一場怪夢，夢境裡他在三太子帶領下來到一棟陌生的房子，進屋後看到有女子趴在地上痛哭，三太子上前聆聽後，批示「冤情不是不雪，只是時候未到」。

原本就計畫搬遷的王老闆，沒想到竟來到夢中之地承租，接手店面後，王男再度夢見女子希望能代她向神明申冤，當時他對女子說，「案子會破，但妳要先讓我好好做生意。」說也奇怪自此之後，再也沒有人聽到女子的哭聲，讓大家嘖嘖稱奇，王男也順利在此經營茶行十多年。

而這起割喉命案也在發生19年後，即追訴期屆滿前1年，刑事局比對最新的指紋庫，終於揪出當年年僅16歲的饒姓凶手，順利替死者雪冤。

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