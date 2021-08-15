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騎單車竟會尿不出來　醫曝關鍵原因

騎單車一向被視為健康的運動，但由於坐在椅墊上會直接壓迫到攝護腺，若騎乘時間較長，建議穿著加墊的單車褲。（示意圖，非當事人）（圖／趙文彬攝）

▲騎單車一向被視為健康的運動，但由於坐在椅墊上會直接壓迫到攝護腺，若騎乘時間較長，建議穿著加墊的單車褲。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

2011 年台灣針對1906位攝護腺肥大患者進行調查，發現竟有76%的人認為攝護腺肥大「不要緊」，同年歐洲一份研究也顯示，1161 位攝護腺肥大患者的平均就診時間，竟是出現症狀後的23 個月後。

國泰醫院泌尿科蔡樹衛醫師說，男性40歲後就逐漸會發生攝護腺肥大，依據他的門診經驗，50歲後已經有高達9成男性都已罹患，其中一半的人出現相關症狀，包括解尿困難、頻尿、尿不乾淨等等，但許多人並不以為意，直到最後惡化至尿不出來，才會就醫。

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國泰醫院泌尿外科醫師蔡樹衛說，50歲以上的男性中，高達9成攝護腺肥大，其中半數已有明顯症狀。（圖／國泰醫院提供）

▲國泰醫院泌尿外科醫師蔡樹衛說，50歲以上的男性中，高達9成攝護腺肥大，其中半數已有明顯症狀。（圖／CTWANT提供）

台中榮總泌尿外科洪晟鈞醫師說，「不同於女性有更年期，男性的雄性荷爾蒙終其一生都會分泌，而這正是攝護腺天然的養分，所以攝護腺一定會肥大，但如果調整生活習慣，或許可以延緩增生組織長大。」

「例如要避免久坐！」洪晟鈞說，攝護腺位於陰囊兩側，只要一坐下就會壓迫到，尤其是單車三角形椅墊「壓迫的部位更是直接」，長期可能會增加攝護腺發炎的機率，建議男性單車族穿著加墊的褲子，藉此保護攝護腺。

攝護腺位於陰囊兩側，只要一坐下就會壓迫到，尤其是單車三角形椅墊「壓迫的部位更是直接」，若騎乘時間較長，建議穿著加墊的單車褲。（圖／翻攝自CPMAX網站）

▲攝護腺位於陰囊兩側，只要一坐下就會壓迫到，尤其是單車三角形椅墊「壓迫的部位更是直接」，若騎乘時間較長，建議穿著加墊的單車褲。（圖／CTWANT提供）

洪晟鈞解釋，攝護腺增生組織若屬於良性就是攝護腺肥大，若屬於惡性就是攝護腺癌，但良性的增生組織若經常發炎，還是會增加癌變的機率，所以也一定要少吸菸、避免喝酒，才不會增加發炎風險。

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