名錶達人遭控揪排骨小開吸金3000萬　被害人泣：那是阿嬤遺產

▲被媒體封為「名錶達人」的銀行富二代林韋廷被30多人指控，與排骨名店小開李兆益惡意吸金超過3000萬。（圖／CTWANT提供）

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被封為「名錶達人」的富二代林韋廷，被控合謀知名排骨連鎖名店前少東李兆益，以「代操投資」名義惡意吸金逾3,000萬元，多名受害人聯合提出告訴，月前民事判決出爐，2人需負損害賠償責任，刑事部分也被起訴。然而，有受害人懷疑，這對富二代疑似展開脫產行動，跪求法院千萬別讓吸金惡棍逍遙法外。

本刊記者和多名受害人碰面，他們幾乎都是30歲出頭的年輕人，有人僅拿到1個月的利息就被倒帳，有人身背百萬元債務不知如何償還，有人甚至耗盡積蓄至今不敢告訴家人，只能苦撐度日。

「我投資了大約200萬元，媽媽的退休金和阿嬤的遺產全都拿不回來，真的不知道該怎麼辦？」受害人A先生說著說著，懊悔的淚水瞬間奪眶而出。另名受害者B先生則是李兆益的大學同窗，他同樣被坑了約200萬元。

「他（李兆益）對身世沒有特別隱瞞，以前只要去他家，就可以吃到排骨，那時他還常常開著敞篷跑車到學校。」B先生拿出李兆益坐在自家排骨連鎖名店董座大位的照片，證明所言不假。不過，李兆益的父親一年多前因病過世後，董事長也跟著換人。

「他（李兆益）每次現身的時候，戴著好幾百萬元的名錶，臉書也有許多參加各大名牌VIP聚會的照片。」「他和演藝圈的交情不錯，曾與何潤東等明星合照。」B先生坦言，由於李兆益的顯赫家世，加上彼此又是同學，才會一步步掉進吸金陷阱。

「畢業後，同學都在不同領域工作，有天他（李兆益）說要介紹一個從小到大的好兄弟給我們認識，那個人就是林韋廷。」B先生表示，碰面當天，林韋廷和李兆益一搭一唱，拚命鼓吹大家投資「合法基金債券」，但許多受害人投資後，2人竟惡意倒帳，最後血本無歸。

▲因誤信林韋廷、李兆益的說詞，投入大筆資金卻血本無歸，受害人拿出匯款紀錄及合約，憤而提出告訴。（圖／CTWANT提供）

針對被害人指控，本刊記者撥打林、李的手機，都已暫停使用，臉書也關閉，無法留言詢問回應；林韋廷的父親雖沒否認自己是銀行經理，卻聲稱不知道林韋廷是誰。知名排骨連鎖名店管理部則表示，李兆益是前董座的兒子，但前董座已於一年多前因病過世，集團希望他為自己的行為負責。

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