　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

名錶達人遭控揪排骨小開吸金3000萬　被害人泣：那是阿嬤遺產

被媒體封為「名錶達人」的銀行富二代林韋廷被30多人指控，與排骨名店小開李兆益惡意吸金超過3000萬。（圖／翻攝臉書）

▲被媒體封為「名錶達人」的銀行富二代林韋廷被30多人指控，與排骨名店小開李兆益惡意吸金超過3000萬。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

被封為「名錶達人」的富二代林韋廷，被控合謀知名排骨連鎖名店前少東李兆益，以「代操投資」名義惡意吸金逾3,000萬元，多名受害人聯合提出告訴，月前民事判決出爐，2人需負損害賠償責任，刑事部分也被起訴。然而，有受害人懷疑，這對富二代疑似展開脫產行動，跪求法院千萬別讓吸金惡棍逍遙法外。

本刊記者和多名受害人碰面，他們幾乎都是30歲出頭的年輕人，有人僅拿到1個月的利息就被倒帳，有人身背百萬元債務不知如何償還，有人甚至耗盡積蓄至今不敢告訴家人，只能苦撐度日。

「我投資了大約200萬元，媽媽的退休金和阿嬤的遺產全都拿不回來，真的不知道該怎麼辦？」受害人A先生說著說著，懊悔的淚水瞬間奪眶而出。另名受害者B先生則是李兆益的大學同窗，他同樣被坑了約200萬元。

「他（李兆益）對身世沒有特別隱瞞，以前只要去他家，就可以吃到排骨，那時他還常常開著敞篷跑車到學校。」B先生拿出李兆益坐在自家排骨連鎖名店董座大位的照片，證明所言不假。不過，李兆益的父親一年多前因病過世後，董事長也跟著換人。

「他（李兆益）每次現身的時候，戴著好幾百萬元的名錶，臉書也有許多參加各大名牌VIP聚會的照片。」「他和演藝圈的交情不錯，曾與何潤東等明星合照。」B先生坦言，由於李兆益的顯赫家世，加上彼此又是同學，才會一步步掉進吸金陷阱。

「畢業後，同學都在不同領域工作，有天他（李兆益）說要介紹一個從小到大的好兄弟給我們認識，那個人就是林韋廷。」B先生表示，碰面當天，林韋廷和李兆益一搭一唱，拚命鼓吹大家投資「合法基金債券」，但許多受害人投資後，2人竟惡意倒帳，最後血本無歸。

因誤信林韋廷、李兆益的說詞，投入大筆資金卻血本無歸，受害人拿出匯款紀錄及合約，憤而提出告訴。（圖／李宗明攝）

▲因誤信林韋廷、李兆益的說詞，投入大筆資金卻血本無歸，受害人拿出匯款紀錄及合約，憤而提出告訴。（圖／CTWANT提供）

針對被害人指控，本刊記者撥打林、李的手機，都已暫停使用，臉書也關閉，無法留言詢問回應；林韋廷的父親雖沒否認自己是銀行經理，卻聲稱不知道林韋廷是誰。知名排骨連鎖名店管理部則表示，李兆益是前董座的兒子，但前董座已於一年多前因病過世，集團希望他為自己的行為負責。

延伸閱讀
富少騙很大2／戴名錶穿定製西裝　銀三代「保證月息3%」騙倒好兄弟
養傷不忘宣傳1／蕭亞軒　力挺胞弟新事業
詐騙找上門！趙正平搞怪回「我們同行」勸對方回頭是岸　

ET快訊
6成官員已打疫苗！覆蓋率勝長輩　她曝3關鍵：年輕人該討厭誰？
1人獨得「16億元頭獎」！澳洲男疫情失業當清潔工養家…下秒竟
桃園電子新貴婚前10天成袋屍　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
青年找工作可領3.2萬！今起申請5QA一次看
阿富汗淪陷一次看！美軍撤離期限還剩15天　塔利班閃電殺進喀布
桃園女打完莫德納摸到「腋下腫脹」！就醫確診「右乳侵襲癌」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

未婚夫慘死！她抱屍哭「肚裡孩子怎辦」　2可疑動作被查出是兇手

名錶達人遭控揪排骨小開吸金3000萬　被害人泣：那是阿嬤遺產

他月付10萬養未婚妻竟是別人老婆　「女情報員」下殺手真實身分曝

桃園電子新貴婚前10天成袋屍　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

快訊／高雄愛河深夜驚見女浮屍！行動不便離奇溺水　急調畫面追查

快訊／中和24歲女9樓墜落…掉社區花圃　奇蹟發呻吟聲送醫急救

葉男「野馬」是媽墊錢買的！父母心碎頻道歉…舅：他不是富少

快訊／三重鴨鴨公園玩空拍機　低空拍到人形物體…竟是腫脹浮屍

18歲男基隆廟口吃飯…遭西瓜刀「砍出15cm傷」！攤商被血噴到嚇壞

桃園八德道路施工挖破管線瓦斯外洩　封路管制塞3小時

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

野馬男「撞到21歲女命危」比中指　檢方聲請羈押...父母趕地檢署

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

基隆豬肉攤「超肥老鼠群」四處爬 生肉上揪鼠友當自助吧狂嗑噁爆

未婚夫慘死！她抱屍哭「肚裡孩子怎辦」　2可疑動作被查出是兇手

名錶達人遭控揪排骨小開吸金3000萬　被害人泣：那是阿嬤遺產

他月付10萬養未婚妻竟是別人老婆　「女情報員」下殺手真實身分曝

桃園電子新貴婚前10天成袋屍　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

快訊／高雄愛河深夜驚見女浮屍！行動不便離奇溺水　急調畫面追查

快訊／中和24歲女9樓墜落…掉社區花圃　奇蹟發呻吟聲送醫急救

葉男「野馬」是媽墊錢買的！父母心碎頻道歉…舅：他不是富少

快訊／三重鴨鴨公園玩空拍機　低空拍到人形物體…竟是腫脹浮屍

18歲男基隆廟口吃飯…遭西瓜刀「砍出15cm傷」！攤商被血噴到嚇壞

桃園八德道路施工挖破管線瓦斯外洩　封路管制塞3小時

5生肖、4星座最有「頭獎運」！威力彩飆17.5億　最旺方位時辰在這

毫無警戒翻肚熟睡！　萌貓化身「炸蝦天婦羅」呆看媽：叫我？

鄧愷威奪9K失3分無關勝敗　林鋅杰先發失2分

PAUL吃播遭網友攻擊　用超強反差反擊：變一個人

跟上日本「潮流精緻化」路線！選物講求「簡約質感」連牙膏也請來調香師創造專屬香氛

未婚夫慘死！她抱屍哭「肚裡孩子怎辦」　2可疑動作被查出是兇手

6成官員已打疫苗！覆蓋率勝長輩　她曝3關鍵：年輕人該討厭誰？

阿富汗逃亡潮曝！銀行擠兌、車流狂堵　塔利班溫情喊話：留下來吧

謝淑薇晉級辛辛那提會內賽　繼2008年後再次通過會外賽考驗

名錶達人遭控揪排骨小開吸金3000萬　被害人泣：那是阿嬤遺產

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

社會熱門新聞

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

桃園電子新貴婚前10天成袋屍　未婚妻竟是凶手

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

3惡煞棒砸檳榔店　「淡定西施」被神出來了

愛河深夜驚見女浮屍！行動不便離奇溺水

三重鴨鴨公園玩空拍機　低空拍到腫脹浮屍

快訊／成大碩士男找到了！下午尋獲遺體

成大碩生潛水尋找溺亡　相驗結果出爐

媽幫墊錢買野馬！23歲男遭羈押…舅舅發聲了

中和24歲女墜9樓　奇蹟發呻吟聲送醫

孕小三「戒不了肉慾」狂戰人夫！前夫驗DNA綠炸

20hrs前打莫德納　中鋼男上班不治

癡情男月付10萬養別人老婆　她真實身分曝

他帳戶被當人頭很火　女反譏：你敢開嗎！

更多熱門

相關新聞

騎單車竟會尿不出來　醫曝關鍵原因

騎單車竟會尿不出來　醫曝關鍵原因

2011 年台灣針對1906位攝護腺肥大患者進行調查，發現竟有76%的人認為攝護腺肥大「不要緊」，同年歐洲一份研究也顯示，1161 位攝護腺肥大患者的平均就診時間，竟是出現症狀後的23 個月後。

認了性很重要！許藍方爆愛小鮮肉

認了性很重要！許藍方爆愛小鮮肉

「3生肖」財運強強滾！有機會中「15億威力彩」

「3生肖」財運強強滾！有機會中「15億威力彩」

東南亞猛鬼飯店！青面女鬼夜半「啃人頭」　他被蠱惑跳樓

東南亞猛鬼飯店！青面女鬼夜半「啃人頭」　他被蠱惑跳樓

罹癌「無止盡燒錢」！40歲絕症男的選擇感動2萬人

罹癌「無止盡燒錢」！40歲絕症男的選擇感動2萬人

關鍵字：

周刊王林韋廷李兆益

讀者迴響

熱門新聞

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

他問：工程師憑什麼年薪300萬？網1原因嗆爆

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

桃園電子新貴婚前10天成袋屍　未婚妻竟是凶手

揹無腿夫12年卻被拋棄！斷臂正宮淒涼現況曝

台大妹月賺30萬　玩股票賠錢緊張

桃園女打完莫德納腋下腫脹！就醫確診乳癌

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

KID七夕放閃照「被IG判定血腥暴力」！網點開爆笑

徐若瑄公開4張臥床照！

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面