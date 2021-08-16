網喊「奶茶聯盟萬歲」！泰國POPCAT點擊逼近400億　一夜超車台灣

▲目前POPCAT幾乎變成台灣與泰國在相互較量。（圖／翻攝自POPCAT）

圖文／CTWANT

東京奧運才剛落幕，世界各國的網友近日在一個名為「POPCAT」的網站上大肆比拚，網友只需要單純點擊、讓網站上的謎因貓嘴巴一開一盒，就可以迅速地幫自己的國家累積點擊數。而原本台灣在這場賽事中一度拿下冠軍，但是泰國後來居上，以超快的速度在15日傍晚超車成功，截至目前為止點擊數已經達到398億次。

在泰國超過台灣之後，台灣網友也開始急起直追，目前泰國網友以每秒31.8萬次的點擊數快速增加中，而台灣網友則是以每秒39.7萬次的次數增加，而馬來西亞目前則是以每秒將近4萬多次的速度排名第三。目前可以說是泰國網友與台灣網友互相比拚纏鬥不休。

臉書專頁「泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน」15日傍晚也發文指出，「雖然是看似無聊的網路小遊戲，但是真心為泰國人覺得高興，真的好久沒看到這麼大量快樂的動態了。不管是對抗疫情還是對抗獨裁政府，泰國人都一直處於挨打的狀態，泰國人太需要一場勝利來化解焦慮了。」

而他也翻譯了部分泰國網友在推特上的發文，其中有「請其他國家不要以為我們作弊喔，因為我們政府太爛，我們有太多人失業在家了」、「我們沒別的事情可以做了，只能點貓咪」、「我們政府訓練過我們怎麼點了（附圖是泰國政府在疫情期間推出的各種粗劣app）」、「第一名的獎品可以是新的政府嗎」。「泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน」也在文末表示「希望泰國人可以贏，戰勝疫情、戰勝獨裁政府。」

不少網友看到文章後，紛紛留言表示「泰國人最近真的很辛苦，他們衝上來的速度真的很恐怖！」、「我也願意把依瑟儂輸球的遺憾還給泰國人」、「奶茶聯盟，泰國贏台灣也開心！」、「支持泰國人、也支持香港人，支持每個堅持自由民主的靈魂」、「看到泰國人說因為政府無能害他們失業在家才能拼命點貓，我真心為他們難過」、「被泰國超越卻真的完全一點都不生氣誒（台泰友好！奶茶聯盟萬歲！）」。

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