逼20歲女「鋸齒鐵夾」性侵自己！惡男女嗆外流裸照…圖釘插頭狂虐

▲新北市一名年輕女子遭設局凌虐、性侵，二審判決出爐。（示意圖／視覺中國CFP）

記者羅志華、戴若涵／台北報導

新北市一名20歲女子小妍（化名）因遭他人懷疑偷錢，2019年11月間被王姓女子、陳姓男子設局騙到新莊某KTV內凌虐、逼簽本票。過程中不僅遭酒瓶砸頭、圖釘壓入頭部，還遭脅迫自持「鋸齒狀鐵夾」插入下體。二審判決19日出爐！

回顧整起事發經過，王女2019年間懷疑曾到家中玩樂的小妍，趁機偷走了200萬元現金，於同年11月14日與陳男設局將小妍騙到新莊一間KTV，她見到小妍到場，便拿麥克風電線綑綁其四肢，並拿出膠帶封嘴，接著便朝小妍一頓毒打。

過程中王女還持酒瓶朝小妍後腦杓狠砸，猛力將圖釘壓入小妍的頭部，持西瓜刀的陳男再與另名杜姓男子接手扒衣強拍裸照，一番拳打腳踢過後，3人還拿出專門夾冰塊的鋸齒狀鐵夾，逼小妍自己將鐵夾插入下體性侵得逞。

小妍在王女、陳男的脅迫下簽下2張本票（數額共500萬元），但王女與陳男仍不放過她，再出言恐嚇，若小妍不交錢的話，會把裸照散播出去，要求小妍拿出50萬元現金，否則將不放人，由於小妍沒這麼多錢，王女、陳男將金額降到20萬元現金。

小妍只能趁2人睡著時，偷偷用手機向朋友求救，這才順利脫困。新北地方法院依照共同攜帶凶器強制性交而凌虐罪分別判處王女、陳男有期徒刑4年4月、4年。

案經上訴高等法院，二審認為，王陳2人僅因與小妍有嫌隙，竟然私行暴力，甚至用凌虐手法加重強制性交，還以散布裸照、砍手等語威脅，逼小妍簽下本票，行為令人髮指。

但審酌王女、陳男案發後都與小妍和解，並全數給付賠償金，王女事後矢口否認犯行，陳男坦承加重強制性交，但否認強盜的犯後態度，改依強盜強制性交罪分別判處王女、陳男有期徒刑5年6月、5年2月，全案仍可上訴。