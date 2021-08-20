喀布爾11天內淪陷！　美媒：23名駐阿富汗外交官上月就已警告

▲塔利班組織佔領阿富汗首都喀布爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國宣布撤軍阿富汗的行動，不斷被外界批評過於魯莽，才會讓塔利班組織（Taliban）在11天內迅速攻下首都喀布爾。《華爾街日報》指出，美國23名駐阿富汗外交人員早在7月13日就發出電報，警告國務院，喀布爾可能會在美軍撤退不久後被塔利班攻陷。

匿名美國官員向《華爾街日報》透露，有23名美國駐阿富汗外交人員7月13日透過國務院內部「異議管道」（dissent channel）發出機密電報，警告國務卿布林肯（Antony Blinken）在美軍撤退後，塔利班會迅速占領阿富汗，且政府的安全部隊會立刻瓦解，同時提供了緩解危機和加快撤離的建議。

匿名官員表示，考慮到喀布爾的實際情況，他們急於交付這封電報，而布林肯也隨即進行了審閱。國務院發言人普萊斯（Ned Price）拒絕就此封電報發表評論，僅表示國務院相當重視內部意見；這也顯示出白宮內部對撤軍後阿富汗的穩定性想法不一。

美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）則表示，美國協助的政府和軍隊會迅速消亡是完全出乎意料的，「我和任何人都沒有看到任何跡象顯示，這支軍隊和政府會在11天內垮台。」

「異議管道」是美國國務院在越戰時期建立的正式機制，它允許外交官對當前政策提出建議，所有書面意見會在高級官員之間傳閱，而作者也會受到匿名保護。

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