塔利班記者會「一句話保證」懇求國際援助　聯合國人員聽完恐傻眼

▲阿富汗蘊藏1至3兆美元的礦產。（圖／達志影像／美聯社）



中央社巴黎19日綜合外電報導

阿富汗的海洛因產量近年來大增，為塔利班組織提供資金，組織發言人穆賈希德矢言，阿富汗將成為「無毒國家」，但專家表示，他們將難以擺脫此獲利豐厚交易。

阿富汗是世界鴉片生產大國，塔利班（Taliban）在掌權後首場記者會中，發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）承諾，新政府不會將阿富汗變成一個全面毒品國家。

穆賈希德在阿富汗首都喀布爾告訴記者：「我們向我國男女以及國際社會保證，我們將不會生產任何毒品，從現在開始，沒人將涉及（海洛因貿易），沒人可以參與毒品走私。」

▲塔利班武裝份子。（圖／路透）



法新社報導，塔利班的反海洛因說辭與尊重人權和媒體自由的類似承諾一樣，被分析家視為新塔利班領導人為獲得國際支持而致力展現出更溫和面貌的一部分。

世界上絕大多數鴉片和海洛因都來自阿富汗，生產和出口集中在塔利班控制區域，塔利班在20年叛亂期間對這些毒品徵收重稅。

倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）國際毒品交易專家古德漢德（Jonathan Goodhand）說，毒品已成為塔利班的關鍵資源，他們將很難禁止。

古德漢德說：「他們想塑造自己更溫和、更願意與西方接觸的形象，他們意識到毒品是實現目標的一種方式。」

古德漢德表示，但另一方面，任何對毒品的壓制都會打擊到塔利班政治心臟地帶的農民，特別是海曼德省（Helmand）和坎達哈省（Kandahar）。他補充說，「針對毒品採取非常激進的手段勢必十分困難」。

▲塔利班聖戰士巡邏中。（圖／達志影像／美聯社）



穆賈希德在記者會上懇請國際援助，為農民提供罌粟替代作物；罌粟是嗎啡和海洛因的主要原料。

這項呼籲可能會引起過去10年來為北約軍隊、非政府組織和聯合國效力的工作人員一陣乾笑，他們試圖破除阿富汗對罌粟種植的依賴，但一切徒勞無功。

調查指出，塔利班控制地區的農民經常面臨來自當地軍閥和戰士的施壓而種植罌粟。

此外，《恐怖的種子：海洛因如何為塔利班和蓋達組織提供資金》一書作者皮特斯（Gretchen Peters）認為，鴉片產業為貧困農民帶來收入，阿富汗沒有鴉片將難以生存。

她解釋，塔利班接管阿富汗，將掌控可用於促進毒品走私和洗錢的航空公司、官機機構以及銀行，「無庸置疑，他們（塔利班）將會加以利用」。

▼ 塔利班聖戰士巡邏中。（圖／達志影像／美聯社）

