國際服務改線上　北醫大學生教柬埔寨師生衛教防疫

▲北醫大飛洋國際服務團募集口罩等物資捐贈柬國協助防疫。（圖／台北醫學大學提供）

記者崔至雲／台北報導

疫情持續延燒，台北醫學大學國際服務社團「飛洋FLYoung」，將每年暑假赴柬埔寨當地提供的衛生醫療計畫改採線上啟動，協助改善當地衛生醫療、水資源，也期望藉此落實SDGs，消弭健康及教育不平等。

飛洋社團今年陸續募集口罩、額溫槍等物資捐往柬埔寨當地協助防疫，而因為疫情無法前往當地的醫療衛教活動則採線上進行，其中與疫情相關的「呼吸系統」及「如何防疫」也是當地急欲獲知的重點內容。

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北醫大醫學系四年級的黃紹華是今年服務隊隊長，黃紹華說，今年暑期服務主要分兩大對象「CTEP」與「陽光小學堂」，其中CTEP(Cambodia-Taiwan Education Program)是柬埔寨台灣教育計畫，主要分兩大部分因為疫情關係改採線上活動，以英文、電腦資訊學習為主，協助訓練當地種籽教師，而陽光小學堂類似國內安親班。

▲因應疫情 北醫大飛洋國際服務團線上啟動。（圖／台北醫學大學提供）

黃紹華表示，除了往年都會進行的外傷照護處理、認識消化系統等教學，今年也著重在呼吸系統教學，並帶入台灣防疫經驗，例如過去會教當地民眾遇到感冒發燒如何處置，但因為疫情發展，今年教學新增「隔離」的概念，強調不與有症狀的民眾共餐、共處、保持社交距離等，對於疫情日趨嚴峻的柬國而言為相當重要的防疫之道。

首次面對疫情下的社團活動，黃紹華說，雖然無法像往年一樣赴當地面對面提供衛教等協助，但線上服務反而提供更多貼近當地需求的內容，例如過去到當地可能會有部分狀況需要現場應變調整內容，但因為活動改採線上作業，社團提早進行問卷調查，並因應問卷反饋隨時調整衛教內容，有更多思考作業時間，也不受空間及資源限制。

▲因應疫情，北醫大飛洋國際服務團線上啟動計畫。（圖／台北醫學大學提供）

黃紹華表示，今年提供的營養衛教內容，也事先請當地民眾將一日三餐拍照上傳，「兩國飲食文化差異大，但透過上傳照片看到當地實際餐點內容，不像一般書上的食物模板，就能規畫出更適合當地的均衡飲食等營養醫學概念，並提供建議。」

北醫大飛洋社團今年的柬國線上服務計畫，規劃四週活動，包括預錄影片教學、線上交流等互動，黃紹華說，過去赴當地進行醫療衛教之後，會有實際操作驗收學習成果，但由於今年無法到當地面對面操作，因此得出「作業」給上課的種籽教師們，例如老師上課後可以利用吸管、塑膠袋等當地現有物品，製作「肺」等器官線上檢視，進而對當地學生、居民進一步教學。



