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陸外資准入負面清單將瘦身　商務部：持續擴大開放

▲▼中國商務部今年將積極推動10個自貿區談判。（圖／CFP）

▲中國將繼續放寬外資准入負面清單。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸商務部19日舉行例行記者會，發言人高峰在會上表示，關於2021年外資准入負面清單，目前正在會同有關部門對各方意見進行認真研究，抓緊推進相關工作。他預告，我們將進一步縮減清單，持續擴大高水平的對外開放。

在此之前，陸媒報導，大陸2021年外資准入負面清單修訂工作基本結束，有望在近期推出，預料內容將瘦身，特別是繼汽車、金融領域已放寬後，下一步將在服務業方面有所開放。

據高峰日前表示，2017年以來，中國大陸連續4年修訂全國和自貿試驗區外資准入負面清單，特別管理措施條目數分別由93項、122項減至33項和30項。

▲中國大陸商務部辦公大樓。（圖／CFP）

▲中國大陸商務部辦公大樓。（圖／CFP）

在發布會上，高峰也公布，今年1到7月，全中國大陸實際使用外資6721.9億元人民幣（不含銀行、證券、保險領域），年增25.5%，折合美元年增30.9%，延續了去年下半年以來的良好勢頭。

與此同時，2021年1到7月，中國大陸對外非金融類直接投資4065.2億元人民幣，年減4%（折合628.1億美元，年增4.2%）；對外承包工程完成營業額5081.3億元人民幣，年增3.4%（折合785.1億美元，年增12.3%）。

高峰說，當前利用外資工作中間仍存在一些不確定因素，形勢依然複雜嚴峻。下一步，官方將繼續採取有力措施，擴大對外開放，優化營商環境，加大服務力度，幫助外國投資者和外資企業更好地在中國發展。

新能源車方面，今年1到7月，中國大陸汽車生產企業新能源汽車銷量147.8萬輛，年增2倍，創歷史新高。高峰說，將繼續鼓勵引導各地通過增加號牌指標、放寬號牌申請條件等措施，減少新能源汽車購買環節的限制，在充電、通行、停車等使用環節為新能源汽車創造更多便利。

至於寧波舟山港日前出現新冠肺炎疫情後，梅山港區關閉，部分進出口業務受到影響。高峰回應，當地政府和有關企業已經迅速採取有效措施，梅山港區船舶已經調整至其他港區作業，目前，寧波舟山港總體運行平穩。

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