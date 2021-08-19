「同住家人」免隔板吃合菜！餐廳業者氣轟：要客人帶戶口名簿嗎

▲24日內用規定有望再放寬，同住家人免用隔板。（示意圖／記者劉亮亨攝）



網搜小組／劉維榛報導

本土疫情已超過一周維持個位數，今（19）日確診數降到1例，是5月15日爆發以來的新低紀錄。指揮官陳時中也宣布，8月24日起餐廳內用限制再鬆綁，同住家人可共鍋、吃合菜，彼此無須設隔板或安排梅花座，消息曝光後，有業者卻大罵，「來吃的客人要帶戶口名簿跟證件證明嗎？」

二級警戒延長至8月23日，陳時中指出，8月24日起，同住家人有望一起吃火鍋、合菜，從人性化角度防疫，不過與其他客人就須保持距離，不過仍在規劃階段，等確切指引出爐後會再與國人報告。

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至於餐廳業者如何驗證是「同住家人」，且情侶想一起吃合菜，該怎麼辦？陳時中坦言，確實很難驗證身分，但是放寬指引的規定，「我想防疫人人有責」也是人民自律的問題，無法靠政府強制規定，「這樣沒有人性，一點也都不好。」

此外，陳時中提到，前幾天看到新聞，有一名4歲小孩吃火鍋，店家也要求他自己一鍋，雖然店家很盡責，但自己也會想「如果被燙到怎麼辦？」因此考慮餐飲鬆綁。

▲同住家人也不須梅花座。（示意圖／記者呂佳賢攝）



消息曝光後，《ETtoday新聞雲》粉專湧入網友熱議，「無聊...那天去拉吃麵雖然有梅花座，但是隔壁情侶一直交換湯匙分享不同口味」、「業者怎麼知道是否是同住家人，大家會誠實以報嗎」、「要不要讓全台灣都中招，然後活的就免疫了，死了就算了」、「早就該開放同住家人視為一個個體了，戶外...非群聚也可以開放呼吸自由空氣了，戴口罩是有多人密集的時候再戴」。

其中一名網友更砲轟，「我家開餐廳的，來吃的客人要帶戶口名簿跟證件證明嗎？客人最好都會老實跟業者說」。

關於中央放寬內用規定部分，新北衛生局長陳潤秋表示，共餐脫口罩有高傳染風險，根據此波疫情觀察家戶感染是重要的感染源，尤其出外共食可能還要照顧小朋友等等，是否有例外的狀況可放寬會再研議。