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2021臺中購物節啟動招商、掃百億振興券　產業代表：早就準備好！迎接全臺最大購物活動

▲臺中購物節。（圖／台中市政府提供）

▲8月19日於臺中市政府舉辦的優惠店家招募說明會報名非常踴躍，四個場次全數額滿。

圖、文／台中市政府提供

第三屆臺中購物節即將開跑！臺中購物節自2019年開始，已連續舉辦兩屆，去年締造登錄金額90億，帶動經濟效益超過360億元佳績，今年因疫情延後辦理，臺中市政府為了振興在地經濟，已瞄準中央振興券千億商機，積極籌備具吸引力的臺中振興方案，搭配「臺中購物節」，預計在十月同步推出，此消息一出，讓臺中的商家們相當期待，8月19日於臺中市政府舉辦的優惠店家招募說明會報名非常踴躍，四個場次全數額滿。

全臺經濟在疫情肆虐下，影響甚深，據經濟部統計處今年6月數據顯示，於三級警戒措施下，零售業營業額年減13.3%，其中餐飲業年減39.9%，兩者皆為有統計資料以來最大減幅，如何紓困店家、振興經濟成為當務之急！臺中市政府積極規劃購物節振興方案，店家也為加入優惠店家做足準備，參與說明會的台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林表示：「疫情嚴峻當下，樂見臺中市府勇敢承擔，步步替產業著想，在地店家也做好準備，包括嚴格的防疫工作，來迎接臺灣年度最大的購物活動。這兩年，受疫情影響，國際觀光客來不了，旅宿業、餐飲業及很多小型企業都裁員、減薪，甚至關門歇業，對店家衝擊很大，現在中央有振興券，臺中市政府配合舉辦購物節，我們期待的是不只中台灣的居民，全台灣的民眾都能來台中消費，讓經濟活絡，大家賺到錢。」

▲臺中購物節。（圖／台中市政府提供）

臺中市長盧秀燕強調：「這段時間，我們的店家辛苦了！產業的蕭條與困境，我們都能感同身受；客人不知道在哪的煩惱，我們也明白，舉辦臺中購物節的初心便是為了帶領臺中店家拚經濟，今年的責任更加重大！市政府將協同公私部門全體動起來，將會推出讓人吸睛的臺中購物節，另為鼓勵店家收取振興券，將提出獎勵優惠方案，努力將振興券千億商機掃進臺中，幫助臺中產業復甦！」

▲臺中購物節。（圖／台中市政府提供）

▲臺中購物節。（圖／台中市政府提供）

今年參與「臺中購物節」優惠店家不僅將去年37,000家全部囊括進來，更擴大邀請包括傳統市場、夜市、商圈、餐飲、美容美髮、觀光休閒、交通運輸、各地方產業館等一起加入，目標達到5萬家，除延續提供優惠店家消費金額「三倍」累計，並將配合振興券提出具吸引力方案，增加民眾參與的誘因，刺激消費，提供受創產業最實際的支持。

不僅如此，經發局張峯源局長也強調，受到疫情的影響，許多民眾及店家的消費模式也都有所轉變，今年度結合東森線上購物、行動支付業者共同合作，臺中購物節優惠店家融合了實體店家與線上、電視購物平臺及行動支付平臺，多元消費管道皆可參與，讓全民一起以消費購物拼經濟，登錄發票抽大獎。

相關2021臺中購物節優惠店家招募訊息及店家說明會資訊詳情請上網搜尋「2021臺中購物節」活動網站及官方臉書，邀請臺中市各產業店家，踴躍報名，加入購物節優惠店家行列，全市一起拚經濟。

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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