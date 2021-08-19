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台東「餐飲內用違規」遭檢舉40件　桌距+隔板安置錯誤最多

▲▼內用違規多為未保持桌間距離、或隔板安裝錯誤與共餐等情形最多。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼內用違規多為未保持桌間距離，或隔板安裝錯誤與共餐等情形。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

中央流行疫情指揮中心宣布，自8月10日至8月23日疫情警戒標準維持二級，部分餐飲業者有條件開放內用，為落實防疫相關規定，確保餐飲業者與民眾健康，台東縣衛生局18日派出稽查人員至台東市區開放內用的餐廳加強輔導與稽查，共查核30家餐廳，大多數餐廳配合防疫措施，針對少數部分疏失給予輔導並現場立即改善，目前無違規情事。

台東縣部分餐飲業者自8月3日起有條件開放內用，衛生局也接到業者電話詢問餐飲內用相關措施，必要時至現場輔導改善。衛生局呼籲餐飲業者務必遵守防疫相關規定，並落實防疫，若未達標準而開放者，將依違反傳染病防治法規定罰鍰，必要時，並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰之。

▲▼內用違規多為未保持桌間距離、或隔板安裝錯誤與共餐等情形最多。（圖／台東縣政府提供，下同）

衛生局指出，因應中央疫情宣布二級延長，餐飲業也陸續做好內用的準備，開放內用至今衛生局接獲約40件多檢舉案，多為未保持桌間距離、或隔板安裝錯誤與共餐等情形，針對業者疏失衛生局責令業者立即改善。餐飲場所是提供民眾飲食、親友聚會之重要營業場所，也是容易以飛沫造成疾病傳染的場所，為確保相關場域餐飲從業人員與民眾之健康，避免群聚感染、致疫情擴大，衛生局再次呼籲業者，務必遵守「餐飲業防疫管理措施」，及「餐飲業防疫指引」始得提供內用服務。

▲▼內用違規多為未保持桌間距離、或隔板安裝錯誤與共餐等情形最多。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣衛生局加強稽查內用餐飲業防疫措施。

衛生局提醒業者，除遵守「餐飲業防疫管理措施」亦須配合「餐飲業防疫指引」，依實際可行性與適用性，內化為適合個別場所之所需管理，以強化防疫管理措施。如：建議優先使用個人套餐，若使用合菜，為避免交叉污染，不可使用公筷母匙，須由專人分菜，不同桌之顧客保持 1.5 公尺以上間距，同桌應採梅花式安排座位或使用隔板等足以阻隔鄰座用餐顧客飛沫及防止交叉污染之措施，另，餐飲場所且遵守集會活動及婚宴之每一隔間室內 50 人、室外 100 人上限，並不得逐桌敬酒。請民眾務必遵守相關防疫規範，除飲食外仍須全程戴口罩、勤洗手，保持社交距離。

中央指揮中心依疫情做滾動式修正相關防疫資訊，民眾可至臺東縣衛生局網站、臉書查詢：
https://www.facebook.com/ttshb/或參考衛生福利部食品藥物管理署公告：
https://www.fda.gov.tw/TC/siteContent.aspx?sid=11824

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