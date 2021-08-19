「不用等五倍券」　沈富雄想妙招：很多人會超前振興

▲澎湖。（資料照／記者彭懷玉攝）



記者黃巈禾／台北報導

前民進黨立委沈富雄19日表示，為了提振國內經濟，活絡內需成為中央與地方政府戮力同心的事，不妨把五個離島看成五個「帛琉」，在其境內解封吸引更多旅客，有配套解封離島，不用等拿到五倍券，很多人都早早「超前振興」去了。

沈富雄在臉書表示，5月時隨著本土確診數的攀升，恐慌的情緒在國內快速蔓延，許多觀光地區、原鄉部落和離島為了避免病毒入侵，或採取軟性自封，喊話要遊客暫時別來，或強化區域的「入境」的防疫篩檢，或甚至希望封路、封山、封島，強硬敬謝外客，總之對遊人避之唯恐不及。

沈富雄指出，趨吉避凶，本於人性，雖然避之太過，但情有可原，無奈避了人潮，也避了錢潮，生計問題隨之而至，國外疫情仍炙熱，為了提振國內經濟，活絡內需成為中央與地方政府戮力同心的事，對因疫情受傷的特定產業紓困是必要的，但對全民撒錢振興大可不必，只要解除人為的管制，國內經濟就自然活絡了。

沈富雄根據行政院主計總處調查指出，去年國內家庭平均每戶儲蓄金額26.5萬元，創歷年新高；比2019年增加14.76%，是近27年最大增幅；平均每戶儲蓄率24.5%，是近20年新高，這現象主要是來自疫情降低民眾的休閒及運輸支出使然，可見許多人不是沒錢消費，是沒處消費或者不願意消費。

沈富雄認為，台帛旅遊泡泡再次啟航，國旅不妨以此為鏡，把金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼這五個離島看成五個「帛琉」，在其境內解封以吸引更多的旅客，但需符合：一、離島需先高度疫苗覆蓋率，接種單劑者80%、兩劑者60%；二、離島需2週以上零確診；三、旅客到達需在機場或碼頭做快篩；四、自離島返回本島後按照國內規矩，無需特別加以隔離；五、離島應可完全鬆綁管制。