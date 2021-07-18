確診案例降至個位數　沈富雄斷言：下周政府勢必宣布解封！

▲前立委沈富雄。（資料照／翻攝自Facebook／沈富雄）



記者杜冠霖／台北報導

本土確診病例在17日降至個位數，來到三級警戒以來新低，指揮官陳時中也表示7月26日「降級可能性很高」。對此，前立委沈富雄在臉書發文指出，下週政府勢必宣佈警戒降級，同時全面解封，「如果還是拖泥帶水，全民仍是驚弓之鳥，舉國還是愚民之邦！」

沈富雄16日在臉書發文批評防疫的三個決策人物，他認為，總統蔡英文由於過度抗中恐共，致使疫苗政策荒腔走板，「目前試圖圓謊，卻欲蓋彌彰。」他也批評行政院長蘇貞昌，紓困不力、對災情特別慘重，約30%的服務業勞工的扶助是杯水車薪。

對於指揮官陳時中的防疫政策，沈富雄指出，為期兩個月的小規模大流行控制不惡，甚至有殺蟑螂用牛刀之嫌，但對「逆時中」們攻擊最力的「致死率」、「黑數」卻始終反擊無力。

對於疫情致死率，沈富雄表示，自己上月18日就發文指出，不能拿第一波大流行的前段致死率與全球平均致死率相比。「無奈，這兩天他又誤用死亡率來誤導大家，真是不可教也。」

沈富雄表示，逆時中們迄今仍津津樂道「黑數」之為惡，讓陳時中完全束手無策，但只要看2天前雅加達的一篇報導，印尼隨機抽樣的結果顯示血中抗體呈陽性反應的達50%，依此推論，「印尼的黑數大約是我們的10倍，致死率還要除以5，低到難以置信！」