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工業富聯將跨入新能源汽車領域　從3條不同的路徑切入

▲▼工業富聯董事長李軍旗。（圖／CFP）

▲工業富聯董事長李軍旗。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

鴻海旗下工業富聯（FII）也將切入新能源車領域，工業富聯董事長李軍旗18日宣布，公司會從3個不同路徑切入，第一是汽車模組件、第二是車聯網相關的車載產品、第三是作為燈塔工廠為汽車工廠提供整體方案，「目前工業富聯已有專門團隊，與總部（鴻海）對接相關工作推進。」

工業富聯表示，集團（鴻海）搭建的MIH平台是一個集合了海內外軟硬件廠商的平台，形成了健全的資源圈和供應鏈生態，工業富聯作為平台的會員之一，可以共享豐富的資源生態，特別是在中國市場。

工業富聯指出，集團會專注整車製造，工業富聯可藉助集團在新能源車的戰略佈局，繼續專注通過高端精密製造的技術進軍新能源汽車的核心零部件，「工業富聯將通過燈塔工廠的模式協助車企行業的數字化升級改造，並通過雲計算及網通產品的研發和技術拓展相關車用邊緣計算產品和車載網通產品。」

李軍旗提到，工業富聯具備從零到解決方案的生產加工和研發能力，這使得工業富聯可以進一步進軍車聯網和智能車載系統，「工業富聯的技術、平台將合力形成工業互聯網的整體解決方案，為新能源車客戶提供一體化服務。」

工業富聯的工業互聯網業務還將擴展至半導體產業，工業富聯在16日召開的業績說明會上表示，在半導體的產業鏈上，公司將攜手裝備製造廠商，通過AIOT賦能製造商，共同服務於晶圓和封裝的製造，並在該方向上，以燈塔工廠的整體解決方案提升半導體的製造的水平，拓展工業互聯網業務，同時也積極佈局IC設計、材料等上游核心技術。

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