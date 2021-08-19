吸安毒後無照駕駛又闖紅燈撞死人　毒蟲判刑4年半定讞





▲陳姓男子吸毒後駕車，闖紅燈撞死人。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗有毒品前科的陳姓男子，2019年7月間吸食二級管制毒品甲基安非他命後，竟無照駕車上路。並在下午4點多，路上車水馬龍之際，闖越紅燈，撞死一名機車騎士，陳男犯後自首，一二審均輕判4年半。案經上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞。

判決指出，陳男曾有吸食安非他命遭判刑定讞的前科，依照他的經驗，應該知悉施用第二級毒品甲基安非他命將引起躁動、偏執、妄想、幻覺、情緒不穩等精神症狀；而且施用毒品後，對於周遭事物之辨識、注意及控車能力均較平常狀況降低，足以影響安全駕駛之能力。

但陳男仍於竟仍於民國2019年7月底的上午8時多，施用甲基安非他命。並在毒品藥性作用期間，無照駕車上路，沿臺72線快速道路由西往東方向行駛，在下午4時許，路上正是車水馬龍之際，進入臺72線中平閘道口與苗128線交岔路口，闖越紅燈，撞上葉姓騎士的機車。

騎士人車倒地，並受有頭胸腹部外傷併顱腦損傷、右鎖骨、兩側肋骨及腰椎骨折之傷害，送醫急救後仍因傷重引致顱內出血、氣血胸、腹內出血合併外傷性神經性休克，而於到院前死亡。警方到場，陳男自首坦承肇事，並被警方帶回訊問。警方於晚間8點左右，採集尿液送驗，結果呈現安非他命、甲基安非他命陽性反應（濃度分別為5983ng/ml 、80941ng/ml）。檢方依照「服用毒品不能安全駕駛致人於死罪」提起公訴。

一二審法院審理時，陳男坦承犯案，法院也均認為他成立本罪，考量他曾有毒品、竊盜等多項前科，構成累犯，應加重其刑；但又因自首坦承犯罪，法院又予以減刑。最後一二審法院均判處有期徒刑4年6月。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。