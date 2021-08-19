獨／台電爆群聚！陳時中「戴面罩現身」畫面曝光　身邊還有抗疫救援王

▲陳時中「戴面罩現身」畫面曝光。（圖／民眾提供）

記者趙于婷／台北報導

位於台北市中正區的台電總管理處大樓1個月內爆發3起確診事件。對此，行政院長蘇貞昌19日在院會中表示，要經濟部長王美花緊盯台電、嚴謹要求遵守防疫指引。而今日指揮官陳時中也被目擊親自帶著衛福部醫福會執行長王必勝到台電大樓視察，兩人皆戴著護目面罩，一旁則是台電發言人張廷抒在說明情況。

台電一個月爆出3例確診，北市衛生局已定調為群聚感染，要求熱區業務處所在樓層昨起清空3天，並匡列67人居家隔離至8月30日；現在已對確診樓層員工作PCR檢驗，其餘人員快篩，據了解，陳時中約莫中午到台電，只待了半小時就離開。最新結果有待陳時中在記者會中說明。

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另外，行政院19日召開例行院會，院長蘇貞昌在會中提到，台電疫情案例，要謝謝衛福部、經濟部在第一時間掌握，也感謝三軍總醫院在第一時間加入幫忙。這個案例要特別作為各部會注意跟參考，各部會要就所轄的機構，國營、公營事業等，務必要求所屬員工依照疫情指揮中心防疫指引，做好相關防疫工作。

昨日傳出其實針對台電案王必勝已在17日就出手給予意見，未來會不會再次需要王必勝的協助？台北市副市長黃珊珊說，這2個案例台北市第一時間都動員所有健康服務中心人員，目前為止都處理很順利，都一一安置到防疫旅館，「目前為止還沒有這個需要。」