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每天聊Line暈船！她被告白後「一搜IG震驚了」：他還傳裸照給我

▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友之前透過交友神器認識一個男生，兩人每天都會用Line聊天，也會講電話，就這樣持續幾個月，對方跟她表白，也會以寶貝稱呼；怎料，男方某天開始突然不讀不回，後來她想辦法搜到對方IG，瞬間陷入糾結，不知是否該揭發男生的惡劣事蹟。

女網友在Dcard提到，在交友軟體上，跟一個男生很投合，便互換了Line每天聊，持續了幾個月越聊越曖昧，到後來對方還主動說喜歡她，「會跟我分享生活照和他打球、健身的影片，我也有點暈，表示喜歡他，他還會叫我寶貝，我們也會講電話。」

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她透露，只有看過男生的照片，本來約好疫情結束後見面，見過再交往，「但某天開始他突然不讀不回，也不知道發生了什麼事？」

肌肉猛男。（圖／Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

傻眼的是，後來原po搜到男生IG，赫然發現他是有女友的，「從合照日期推斷，他認識我之前就有女友了，也有標註女友。現在很糾結要不要跟他女友揭發他的惡劣事蹟，說渣男在跟妳交往時還亂撩妹。」

另外，原po還加碼爆，「他有提過他很重視性生活，覺得交往前可以先驗貨，為了展現誠意，還傳了身材照給我，覺得如果對他的身體部位有不滿，可以離開他，所以我手上還有他的裸照。」

對此，網友們紛紛回應，「都說！渣男不配有好結果」、「他搞妳，妳還不搞他？別讓他以為每天都可以過年」、「如果我是他女友，妳說了...我會非常感謝」、「說吧，我前天經歷了，情人節那天他們還一起約會，隔天我發現後就告訴女方，他們也分手了」。

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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