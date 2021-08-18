　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「來交換」騙15歲少女拍裸照！父看到氣炸怒告　色男下場出爐

▲▼交友軟體聊出真愛5招。（圖／Unsplash）

▲吳姓男子去年在交友軟體上認識當時年僅15歲的花花，竟傳送自己赤裸上半身的照片，引誘花花拍攝裸照。（圖／示意圖，與本案無關／Unsplash）

記者林冠吟／桃園報導

吳姓男子去年透過交友軟體認識一名當時年僅15歲的花花（化名），竟然先拍攝自己上半身裸照給花花，對她表示「交換」、「喜歡就來啊」等訊息，引誘花花拍攝裸照供其觀看，直到被花花父親察覺有異，才讓整起事件曝光。桃園地院審理後，依引誘少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判有期徒刑1年6月，緩刑2年，於緩刑期間實施保護管束。

吳姓男子去年8月在交友軟體上，認識當時年僅15歲的花花，2人交換聯絡方式後，吳男竟然先以通訊軟體傳送自己赤裸上半身的裸照給花花，並對她表示「交換」、「喜歡就來啊」等文字訊息，引誘花花拍攝裸照，而花花也真的依吳男指示，拍攝兩張赤裸上半身的照片，回傳給吳男，供其觀看。直到花花父親發現異狀，驚覺花花拍攝裸照傳給網友觀看，怒對吳男報警處理。

偵訊時，吳男均坦承犯行，同時表示希望和花花父女達成和解，事後吳男和花父也在桃園地院內達成和解，並履行其內容，吳男簽下切結書向花父承諾，絕對不會將花花的裸照留存或外流。

法官審理相關證據後發現，吳男在向花花傳送「交換」、「喜歡就來啊」等文字訊息之前，花花並未有主動拍攝猥褻照片，並傳送給吳男觀看的情形，足以認定花花是因為吳男的勸導、誘惑而拍攝裸照，認定吳男引誘屬實。

但由於吳男已向花父達成和解，花父也向法官求情，希望能給吳男機會，請求從輕量刑，甚至緩刑，這樣的說法是和花花一起討論過所得出的意見。

桃園地院整理相關意見後認為，吳男明知花花當時未滿18歲，身心尚未成熟之際，未能克制個人慾望，引誘花花拍攝裸照，缺乏正確法治觀念，對花花的身心法展與兩性關係價值觀影響不小，惟念其坦承犯行，並與花父達成和解，審酌其智識與經濟程度後，依引誘少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判其有期徒刑1年6月，緩刑2年，於緩刑期間實施保護管束。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

罵吳宗憲「呷洨」、公民老師是「螺紋保險套」　館長判拘68天確定

嘿咻14歲國中女仍不滿足　噁男誘13歲少女拍裸照再壞壞

花蓮疫調鬧烏龍！無辜熱炒店生意暴跌5成　老闆擬提國賠

►小資最愛！超好用青春露才330元

ET快訊
美乳被酸：墊出來的！　網美啾啾曬「飽滿長輩照」回嗆了
鄧佳華前東家是「資本24億龍頭企業」！　曝14字求職心態
想讓女伴「主動求啪啪」！他實驗3年超慘下場曝
最強方法曝！北市公布第二劑「一指搞定」預約5招
好市多「神物殞落」　2千苦主氣退坑：漲價又偷工減料
竹科媽媽「年收3百萬」像甲級貧戶！　超競爭生活曝
一天放幾次屁才正常？　醫師公布答案「超過這次數」快就醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

廂型車遇酒測攔檢「鬼之右切」落跑　重罰18萬扣車吊照

破天荒！蘇貞昌接見8位準縣市警局長　高階人令曝！基層憂綁樁

一進酒吧見他跟別人「酒酣耳熱」　醉女亮菜刀差點砍死男友

貨車行駛中「冒大量白煙」　司機停路邊跳車逃命

「來交換」騙15歲少女拍裸照！父看到氣炸怒告　色男下場出爐

第一天到台北港工作...他慘遭電梯壓死　目擊者出庭驚悚回憶

歐洲豪宅當詐騙機房！48嫌落網「怕送中」　返台大鬧旅館挨罰190萬

國小女老師照胃鏡3天後死亡！家屬捧遺照抗議　診所：醫療無疏失

賣「房仲神器」洩1.8億筆個資　主嫌遭收押...買家怨「沒那麼神」

司馬庫斯大橋釣客失蹤3天尋獲　遺體卡落水處5.5公里外石縫

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

陳志強「出新招」嚇瘋王宇婕！　慘遭巴掌攻擊…她：復仇成功XD

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

廂型車遇酒測攔檢「鬼之右切」落跑　重罰18萬扣車吊照

破天荒！蘇貞昌接見8位準縣市警局長　高階人令曝！基層憂綁樁

一進酒吧見他跟別人「酒酣耳熱」　醉女亮菜刀差點砍死男友

貨車行駛中「冒大量白煙」　司機停路邊跳車逃命

「來交換」騙15歲少女拍裸照！父看到氣炸怒告　色男下場出爐

第一天到台北港工作...他慘遭電梯壓死　目擊者出庭驚悚回憶

歐洲豪宅當詐騙機房！48嫌落網「怕送中」　返台大鬧旅館挨罰190萬

國小女老師照胃鏡3天後死亡！家屬捧遺照抗議　診所：醫療無疏失

賣「房仲神器」洩1.8億筆個資　主嫌遭收押...買家怨「沒那麼神」

司馬庫斯大橋釣客失蹤3天尋獲　遺體卡落水處5.5公里外石縫

春天農場5天死2隻幼馬！「倖存4隻」安置清境農場　轉交專業照護

「最想打高端」黃捷嗨：終於輪到我　才半小時！鳳山26日前預約全滿

曾之喬深U「超兇」帶貨新手袋　經典Tabby包比以前更軟、更大了

結合灌湯包新概念改良！中壢12元噴汁大煎餃　顆顆渾圓飽滿太吸睛

網美必收！全台4個好拍異國風樂園　義大「聖托里尼山城」如在希臘

邱泰源力推無障礙就醫環境　北市38家診所取得友善認證

蘋果新專利現蹤　手錶追蹤「體表水分」避免中暑

全球疫苗覆蓋率比一比　台灣兩劑疫苗劑次比僅2.9％、總排名96名

號稱台中世外桃源！　22年中國風餐廳「耕心園」收攤

廂型車遇酒測攔檢「鬼之右切」落跑　重罰18萬扣車吊照

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

社會熱門新聞

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

痛罵吳宗憲「呷洨」　館長判拘68天確定

台中夜間女子墜樓　頭顱破裂亡

美妝網美湧入上萬則霸凌瘋狂跟監　父親節險跳樓

快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！從水溝拉起畫面曝光

桃捷總座「偽單身」偷吃女下屬！　摩鐵大戰全直擊

瀑布封22年現鬼影　廖大乙：極陰年好兄弟爆大量

快訊／台北中華郵政「30歲男墜樓」

桃捷總座「偷吃黑歷史」起底　人妻大讚他：像喝100罐蠻牛

快訊／台中男「全身刀傷」倒臥血泊！

男嘿咻14歲國中女　再誘13歲少女拍裸照

獨／竹北小鱷蹺家失聯　正妹馴鱷師哽咽求協尋

即／「房仲神器」洩全台屋主個資

更多熱門

相關新聞

酷炫實測當沖賠到懷疑人生

酷炫實測當沖賠到懷疑人生

疫情期間投入股票市場的新手們一大票，滑滑臉書跟IG，看見朋友紛紛在分享股票操作心得，到底該不該進場？進場要搭哪台車才會跟著賺起來？擁有60萬以上訂閱數的YouTuber酷炫就在頻道上拍了一部影片，實測「連續當沖一週到底可以賺多少錢？」超狂實測心得讓粉絲們大讚「勸世」、「太神啦」！

男嘿咻14歲國中女　再誘13歲少女拍裸照

男嘿咻14歲國中女　再誘13歲少女拍裸照

影／桃園蘆竹瓦斯外洩！警消灑水降溫

影／桃園蘆竹瓦斯外洩！警消灑水降溫

女受刑人抓狂持原子筆猛刺護理師

女受刑人抓狂持原子筆猛刺護理師

誘少女拍裸照　台中男和解獲緩刑

誘少女拍裸照　台中男和解獲緩刑

關鍵字：

桃園交友軟體未成年少女裸照

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

「FBI帥哥鄧佳華」新工作職位曝光！　日月光證實：對員工一視同仁

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鄧佳華找到工作！曬「上市大公司」識別證

老姊180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」

男淡定掛纜車外　慘墜15公尺身亡

周揚青交往10天爽撈5000萬！

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

15份臭臭鍋被棄單　外送妹1舉動千人讚爆

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面