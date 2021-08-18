「來交換」騙15歲少女拍裸照！父看到氣炸怒告　色男下場出爐

▲吳姓男子去年在交友軟體上認識當時年僅15歲的花花，竟傳送自己赤裸上半身的照片，引誘花花拍攝裸照。（圖／示意圖，與本案無關／Unsplash）



記者林冠吟／桃園報導

吳姓男子去年透過交友軟體認識一名當時年僅15歲的花花（化名），竟然先拍攝自己上半身裸照給花花，對她表示「交換」、「喜歡就來啊」等訊息，引誘花花拍攝裸照供其觀看，直到被花花父親察覺有異，才讓整起事件曝光。桃園地院審理後，依引誘少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判有期徒刑1年6月，緩刑2年，於緩刑期間實施保護管束。

吳姓男子去年8月在交友軟體上，認識當時年僅15歲的花花，2人交換聯絡方式後，吳男竟然先以通訊軟體傳送自己赤裸上半身的裸照給花花，並對她表示「交換」、「喜歡就來啊」等文字訊息，引誘花花拍攝裸照，而花花也真的依吳男指示，拍攝兩張赤裸上半身的照片，回傳給吳男，供其觀看。直到花花父親發現異狀，驚覺花花拍攝裸照傳給網友觀看，怒對吳男報警處理。

偵訊時，吳男均坦承犯行，同時表示希望和花花父女達成和解，事後吳男和花父也在桃園地院內達成和解，並履行其內容，吳男簽下切結書向花父承諾，絕對不會將花花的裸照留存或外流。

法官審理相關證據後發現，吳男在向花花傳送「交換」、「喜歡就來啊」等文字訊息之前，花花並未有主動拍攝猥褻照片，並傳送給吳男觀看的情形，足以認定花花是因為吳男的勸導、誘惑而拍攝裸照，認定吳男引誘屬實。

但由於吳男已向花父達成和解，花父也向法官求情，希望能給吳男機會，請求從輕量刑，甚至緩刑，這樣的說法是和花花一起討論過所得出的意見。

桃園地院整理相關意見後認為，吳男明知花花當時未滿18歲，身心尚未成熟之際，未能克制個人慾望，引誘花花拍攝裸照，缺乏正確法治觀念，對花花的身心法展與兩性關係價值觀影響不小，惟念其坦承犯行，並與花父達成和解，審酌其智識與經濟程度後，依引誘少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判其有期徒刑1年6月，緩刑2年，於緩刑期間實施保護管束。

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