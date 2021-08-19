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和朋友聊輪胎！2分鐘後「手機畫面驚呆她」　網狂+1：超變態的

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近震驚發現，只要和家人朋友聊什麼話題，沒多久臉書頁面就會出現相關廣告；重點是，她根本沒搜過任何關鍵字。話題引爆共鳴，大票網友狂點頭認證，直呼「真的會喔」、「說沒多久YouTube下面廣告馬上出來」。

女網友昨在「爆廢公社二館」發文提到，某次跟朋友聊天，談到換了倍耐力的輪胎，而對方則說，之前曾看到輪胎排行榜，上面出現南港輪胎；沒想到，短短2分鐘後，她的臉書頁面居然跳出「南港輪胎」的贊助頁面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本她還沒多想，直到上禮拜和友人講到熱蠟除毛，而且在此之前，她從沒在手機打過相關字眼，怎料頁面再次被各種醫美中心的除毛廣告洗版，「就在剛剛，同事說股市什麼漲停，X裡個逼...股市廣告又來了！我現在覺得有點細思極恐啊！」

▲網友們超有感。（圖／爆廢公社二館）

▲網友們超有感。（圖／爆廢公社二館）

對此，網友們紛紛回應，「對啊！講什麼手機都會聽，賴傳了什麼圖片，下一秒廣告就會出現了，超變態的」、「真的會偷聽」、「手機電腦有語音辨識功能，的確會把聊天內容做紀錄，然後在社群平台上投遞廣告給妳」、「再試試看姊夫會不會」、「把麥克風授權關掉」、「這是真的！聊著聊著就出現了」。

另外，也有人分享自己的例子，「這是真的，上次跟一個長輩聊電動車，我已經騎很久了，根本不會搜尋電動機車相關的東西，晚上回家滑臉書，就出現在XX電動機車的贊助」、「我也遇到，在車上聊鹽水雞，過一會兒就看到鹽水雞的廣告」、「我之前去超市買過一次檸檬餅，隔天臉書一直出現檸檬餅的廣告，完全沒有搜尋過」。

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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