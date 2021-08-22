喀布爾機場直擊！千人塞爆「拉出3屍」　難民活活擠死、脫水癱地

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班攻陷阿富汗，絕望民眾持續湧入喀布爾國際機場，只求搭機逃難。英國媒體直擊機場外混亂局面，只見民眾在擁擠人潮下因推擠踩踏而受傷、脫水、受驚，癱倒在地，士兵澆水幫助他們降溫，更不斷以水柱噴射人群，希望他們冷靜下來，但仍有隊伍前方的民眾活活被擠死，至少有3具屍體被抬出。

《天空新聞》首席記者拉姆塞（Stuart Ramsay）第一手報導喀布爾機場21日情形，可見當天上午仍有上千人在機場外等待進入，包括許多幼童。大批人潮引發緊張局面，他看見排在隊伍前方的人被擠死，一名又一名傷者接連被拉出，多因人潮踩踏而受傷、脫水或飽受驚嚇。

拉姆塞目睹失去知覺的民眾被抬到隊伍後方，士兵大喊著需要醫護人員及擔架，醫師上前檢查生命徵象後，便以白色床單將屍體蓋上。救難人員在人群中忙碌穿梭，努力阻止更多悲劇，美國、英國、西班牙、德國、波蘭士兵則將年幼孩童與他們的家人從鐵絲網前方拉出，但他們卻越來越焦急，只怕再也沒有機會逃出阿富汗。

▲ 美軍人員為難民孩童澆水降溫。（圖／路透）

圍牆上的士兵持續以水柱噴射人群，希望他們保持冷靜，有時不得不對空鳴槍，以免民眾失控，但對驚慌失措的難民來說效果有限。地獄般的景象令拉姆塞不禁表示，「不管往哪裡看，都是一樣的絕望。」

《路透社》報導，高溫炎熱天氣下，湧入機場的人群越來越多，使美國等國家疏散外交官、該國公民及阿富汗難民的行動更加困難。根據北約及塔利班成員說法，自15日塔利班奪下首都以來，至少有12人在機場內外喪命。

美國與德國政府都在21日警告，出於安全風險，公民應避免前往喀布爾機場。美國大使館一名顧問表示，由於喀布爾機場大門外的潛在安全威脅，建議美國公民避免前往，除非收到政府指示。德國大使館則指出，塔利班武裝力量對機場周圍的控制越來越嚴格。

▲ 美軍人員抱著難民孩童。（圖／路透）

不具名美國官員透露，由於蓋達及IS等激進組織威脅，美軍正尋覓其他可安全抵達機場的路線。塔利班官員則向《路透社》宣稱，該組織正努力改善局勢，讓希望在周末離開的民眾順利啟程。

美國陸軍少將泰勒（William Taylor）指出，美國過去一周內已自喀布爾疏散1萬7千人，包括2500名美國人，20日一天內則有3800人搭乘美國軍機或包機撤出。

美國總統拜登承諾撤出所有「所有想回家的美國人」，五角大廈發言人柯比（John Kirby）則表示，目前不清楚確切仍留在阿富汗的美國公民人數，不過相關官員指出，人數恐怕破千。柯比拒絕透露喀布爾目前具體威脅，但稱當地安全局勢變化無常，撤離任務正「與時間及空間作戰」。

▼ 美軍人員護送難民婦女。（圖／路透）

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