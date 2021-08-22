美警告「伊斯蘭國」恐趁機攻擊喀布爾機場！　擬徵民航機加速撤離

▲美軍在阿富汗喀布爾機場協助撤離。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

自從塔利班（Taliban）重新掌權阿富汗後，目前已經有1.8萬人從首都喀布爾撤離，美國政府也持續關注另一個極端組織「伊斯蘭國」的動向，且因為擔心喀布爾機場成為攻擊目標，所以正在尋找新的撤離地點。白宮也表示，可能會隨時徵用民航機，加速撤離速度。

根據《美聯社》報導，美國大使館21日發布了最新的安全警告，要求美國公民在沒有政府代表的指示下，請勿再繼續前往喀布爾機場。資深官員透露，目前正在審慎評估來自伊斯蘭國（IS）的威脅，不排除喀布爾機場可能成為攻擊目標，美方也正在尋找新的撤離方式。

▲美軍擔心伊斯蘭國趁機攻擊，正在尋找新的撤離方式。（圖／路透）



白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前接受NBC訪問時表示，來自IS和其分支「伊斯蘭國霍拉桑」（Islamic State of Khorasan Province，IS-K）的襲擊，讓美方的整體撤離行動承擔著相當大的風險，必須防範在撤離途中可能會遇到的任何攻擊。儘管目前塔利班同意在機場開出安全通道，但無法保證能持續多久。

另有兩名資深政府官員向《路透社》表示，美國總統拜登（Joe Biden）已經在20日向民間航空公司表示，可能會隨時徵用民航機，協助運送從阿富汗撤離的人員；官員強調，這些民航機不會直接飛往阿富汗，而是從中東、德國等空軍基地，協助載運撤離人員，但目前尚未做出最後決定。

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