RIMOWA首款NFT作品！聯名友善環境品牌　打造奢華航空服務環境

近期，奢華行李箱品牌 RIMOWA 與友善環境設計品牌 NUOVA，合作推出了首款 NFT 作品。該概念系列被稱為「來自 metaverse 的藍圖」，目的是探索未來的旅行模式，並透過更輕巧耐用的材質，重新構想並設計符合未來世代的航空服務環境。

▲RIMOWA x NUOVA NA–01-20 玻璃服務車



這個可移動的隔層玻璃餐車，配有多項 RIMOWA 指標性的設計，例如：多輪系統和行李帶。根據統計，晚餐服務可容納多達 18 個托盤，加上製作材料是使用 RIMOWA 的航空級鋁材，重量和結構都經得起時間的考驗。

▲RIMOWA x NUOVA NA–02–04-20 航空鋁製餐具

雖是機上使用的航空鋁製托盤和餐具，但每組都是按餐飲服務的規格製造，不論是開胃菜、主菜和甜點都有特定的盤子，使航空餐飲的品質也能比照實際餐廳的服務。

圖文來源：Designboom

（完整文章請看瘋設計）

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