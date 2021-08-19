超商手搖飲新品齊發！網友被包裝吸引直接開喝「尾韻淡淡啤酒花香」竟是無酒精？

▲帶有滿滿手搖飲風味的台啤無酒精飲料，隨時隨地都能與好友「乾杯」！（圖／記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

微解封的日子讓大家逐漸回歸日常生活，網友也以更熱切的心情討論近期上市的各種新品，最近在Dcard就有網友分享近期成為新歡的「超商手搖產品」，吸引大家的關鍵不外乎手搖飲還原度高，包裝設計也超美，比起純手搖飲，超商的包裝又更具特色，其中一款台啤新出的無酒精飲料更是意外引起網友共鳴。

▲Dcard上分享「超商手搖產品」的文章搶占美食版熱門，其中台啤新出的無酒精飲料更引發網友熱烈討論！（圖／翻攝網路）

網友表示，一看到Ｑ版水果、童話故事風的包裝，就讓重視包裝設計的他買單，喝起來「有荔枝的微甜味跟烏龍茶香」，而且「喝完後才發現原來是無酒精啤酒、還算清爽」，網友也透露，這款倒出來加冰塊喝更好喝。貼文也吸引許多手搖控、超商控回文，有人感嘆「外面手搖愈來愈貴，現在超商是不錯的選擇」、「我也跟原PO一樣，看到好看包裝就下手！」、「台啤有出無酒精啤酒？荔枝烏龍好妹酒的感覺」、「推台啤那個，沒說是零酒精真的喝不出來」、「我喜歡另一款芒果冰茶的，原PO可以喝看看」。

除了Dcard的PO文，獨家販售這款無酒精飲料的全家也跟上一波、特別PO文介紹，不只吸引許多網友分享，還有人在底下激動回文，「無！酒！精！！！」、「我應該可以飲『酒』作樂了」，釣出許多需要無酒精飲料享受「偽醺時光」的朋友。

而IG上輕鬆就能找到「#烈日芒果冰茶、#星月荔枝烏龍」美照，不少網友相中網美感十足的外包裝，不僅嚐鮮還兼發美照刷一波朋友圈。有網友用烈日芒果冰茶改造調飲，清涼感十足；或是在餐點旁放上一瓶擺拍，質感瞬間UP。而星月荔枝烏龍不僅包裝美翻，帶有淡淡啤酒花及荔枝香氣的味道更是被網友讚翻，點讚數直線上升。

▲▼IG也都跟上這一波無酒精飲料風潮！（圖／翻攝自網路）

此次台啤獨家結合「金牌FREE」無酒精啤酒風味技術的手搖茶飲特調共有「烈日芒果冰茶」與「星月荔枝烏龍」兩種風味。網友覺得酸V得超討喜的「烈日芒果冰茶」，主打用台灣愛文芒果配上紅茶，芒果風味雖然濃郁，但還是能喝到淡雅的啤酒香。喜歡茶感的網友則特別大推「星月荔枝烏龍」，這款是用台灣黑葉荔枝搭配烏龍茶，因此除了啤酒花的香氣還有回甘的茶韻。雖然這兩款無酒精飲料都是以手搖飲做基礎，但因為有清爽的氣泡與啤酒麥香搭配協調，讓不少網友笑說，「愈喝愈上癮欸」、「這是手搖飲沒有的味道，真的滿驚喜」、「想喝這味還是要跑超商啦」。

▲以當季芒果、荔枝與天然酵母微發酵工法交疊出酸香細膩的豐富層次，將無酒精飲料的風味帶到全新境界。

想跟上現在網路最火紅的無酒精話題，這兩款台啤新出品的「烈日芒果冰茶」、「星月荔枝烏龍」，即日起只在全家限定上架，同時祭出任兩罐79元的優惠。酒咖也別煩惱沒有這類的調酒啤酒可以選，其實台啤也同步推出「晨映百香綠」、「夕陽枝甘露」這兩款8％高酒精啤酒，一樣以手搖飲為概念，現在特價任兩罐82折，一次湊齊「晨映、烈日、夕陽、星月」，讓所有台啤粉絲都可以自由選擇今天想要微醺或偽醺。

▼台啤「手搖茶飲」全系列，共有無酒精飲料2款以及8%高酒精2款。（圖／台灣啤酒提供）