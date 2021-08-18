公廁遇隔壁黑框哥「求遞衛生紙」　他見「舉武器」轉身跑：怕被追

▲新竹市立體育場驚傳遛鳥俠出沒，市府表示，將提高巡邏頻率，保護民眾安全。（圖／讀者提供）

記者陳凱力／新竹報導

隨著疫情穩定，各地公共場所陸續解封，完工不到一年的新竹市立體育場也成為許多人運動、跑步的好去處，一名林姓男子，17日運動完，到體育場的洗手間上廁所，竟遇到全裸中年男要求「幫遞衛生紙」，男子當場轉頭離開，還好遛鳥男沒有追出來。

林姓男子平時有運動習慣，17日傍按往常，晚跑步後到體育場公廁準備上廁所，一走進廁所就看到一名中年全裸遛鳥男向他迎面而來，請他幫忙遞公廁門口的衛生紙，林男要露鳥男自己拿，沒想到露鳥男竟露出淫笑，林男發現自己遇到傳說的變態露鳥俠，當場轉身離開，不再理會。

這是體育場完工後第一次傳出有露鳥俠出沒，這名露鳥俠全身脫光光，帶著一副黑框眼鏡，不只沒戴口罩，還疑似起了生理反應。林男擔心遛鳥俠尾隨，轉身後快速離場，也因為一時緊張忘了報警。

新竹市府收到反映後表示，原本體育場每天就會安排24小時保全，為重視運動民眾安全，將再加強各區域管理，並請轄區派出所協助加強巡邏。

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