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中4億頭獎！低調夫婦「密訪30位親友」暖心分享彩金

▲▼英國一對夫婦中樂透頭獎，獎金高達4億新台幣，將部分獎金贈送給30幾位親友。（示意圖／達志影像）

▲英國一對夫婦中樂透頭獎，獎金高達4億新台幣。（示意圖／達志影像）

實習記者林郁婷／綜合報導

英國一對夫妻在2010年時中了1240萬英鎊（約新台幣4億7千萬）的樂透頭獎，拿到錢後他們決定不告訴任何親友，直到他們把部分獎金分送給30幾個親朋好友和慈善機構後，大家才知道這個天大的秘密。

根據英國Manchester Evening News報導，當時55歲的奈傑爾（Nigel Mather）在酒店擔任經理，而妻子雪倫（Sharon）剛休完產假回到公司上班，他們在度假時買了一張彩券，直到回家才發現中了大獎，雪倫透過電視得知這個好消息，立刻打電話告訴丈夫。雪倫受訪時形容，這種感覺就像是靈魂跑出身體，輕飄飄的、不真實的感覺。

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▲奈傑爾夫婦決定將獎金分送給30幾個親友及慈善機構。（圖／翻攝自manchestereveningnews）

在得到這麼一大筆錢後，2人開始思考，該怎麼用這些錢幫助身邊的人，最後決定拿出一部分的錢送給30幾個親友，和捐給慈善機構。身為酒店經理的奈傑爾做了一個電子空白表格，並記下受贈送的家庭，他們親自拜訪了全部的親友，每個家庭送上一張支票和親手寫的小卡，並跟對方說，「不要把這些錢看成是贏來的獎金，而是想想能為生活帶來什麼改變」。

奈傑爾夫婦沒有把全部的錢捐出去，因為他們還有2個孩子要養，但仍然希望能幫助別人。他們把大部分的錢都捐給了當地一家臨終關懷醫院，還有慈善機構，而奈傑爾現在也是該機構的主席。

他們告訴現年12歲及14歲的2名兒子，「你必須尊重人們所擁有的，不自誇，不炫耀，因為我們只是比較幸運而已。」

雪倫透露，即使是過節，兒子們從來不會要求亂買什麼，「他們不應該依靠這筆錢，而是靠自己認真地過生活。」

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