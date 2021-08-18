未來開放國軍打高端？　陳時中：尊重個人意願

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗共有61萬劑完成封緘檢驗，預計投入第六輪施打，為使疫苗更有效利用，指揮中心今日下午4時起至8月20日止，加開20至35歲預約，預估有29.8萬人符合資格。至於現傳出國軍正在進行內部調查，詢問官兵是否有意願接種高端，是否代表未來會開放國軍施打高端？陳時中表示，想打疫苗都會尊重，但疫苗量能與個人意願都會納入考量。

第六輪疫苗預約登記今（18）日中午截止，僅有41.9萬人完成預約，不及完成封緘檢驗的疫苗量。惟為利疫苗資源有效利用，將自8月18日16時至8月20日12時止，增加開放「8月13日12時以前意願登記，且為35歲至20歲(含)[即2001年8月23日(含)以前出生]民眾」預約，估計約有29.8萬人。

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國軍為第七類疫苗接種對象，但至今僅分配到4萬5000劑AZ就再無後續配額，昨日傳出軍方發內部信詢問接種高端疫苗意願並造冊，遭外界解讀為未來國軍只能打高端。對此，陳時中表示，想打疫苗都會尊重，但疫苗量能與個人意願都會納入考量。

指揮中心說明，請符合上述預約接種資格者，可於開放預約期間進行預約，亦將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。此次增加開放對象同樣預定於8月23日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，前次(8月16日10時至8月18日12時止)已宣布之符合預約資格對象，包含「65歲以上長者」、「64歲至20歲(含)第九類對象」以及「64歲至36歲(含)民眾」，依原預約時間，已於8月18日中午12時停止預約及修改；8月18日16時至8月20日12時，則僅開放上述增加開放對象進行預約。