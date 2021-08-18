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台北捷運確診足跡炸裂！　「4線33車站」全面淪陷

▲▼解封 防疫 台北捷運 搭乘民眾多了 安全距離忽略了 松江南京站 忠孝新生站。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北市連2日公布確診足跡，北捷近乎全面淪陷。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增6例本土病例，確診個案中無新增死亡，本土個案分佈以台北市4例最多；值得注意的是，台北市衛生局連續兩天公布的確診足跡，遍及台北車站、科技大樓、大安、忠孝復興、西門、龍山寺、板橋等站，形同於北捷4線33車站近乎全面淪陷。

台北市政府衛生局今日公布確診足跡，為案15978，個案在16日確診，13日晚間7時40分至8時18分曾搭乘台北捷運，從港墘站到龍山寺站，感染源尚待釐清。

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▲▼北市18日公布最新疫情足跡。北市防疫0818。（圖／北市府提供）

▲▼北市衛生局17日公布4例確診者足跡，包含捷運台北車站、頂溪、忠孝復興等9站及高鐵左營站。 。（圖／台北市政府）

▲北市17、18日公布最新疫情足跡，遍及北捷4線33站。（圖／北市府提供）

若加上北市衛生局昨（17日）公布的案15967、15969、15970、15971足跡遍布台北捷運紅線、橘線、棕線及藍線，其中包括了古亭、頂溪、東門、台北車站、科技大樓、大安、忠孝復興、六張犁、三民高中、徐匯中學、三和國小、三重國小、民權西路、圓山、劍潭、士林、芝山、明德、石牌、府中、港墘、西湖、劍南路、大直、松山機場、中山國中、南京復興、忠孝新生、西門、江子翠、龍山寺、新埔、板橋等33站全面淪陷

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例(均非居家隔離期間陽性者)，為2例男性、4例女性，年齡介於20多歲至80多歲，其中1例8月14日發病，餘均為無症狀感染，個案分布為臺北市4例、新北市2例；其中2例為已知感染源、4例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

針對確診個案足跡搭乘捷運，北捷表示，相關車站足跡均已完成專案清消，不影響車站及捷運系統運作，所有工作人員在公共場所都有量體溫、戴口罩敬請旅客安心搭乘，目前北捷場站清消頻率已持續由原4小時加密為2小時；列車營運時間清消頻率，由原8小時加密為4小時；捷運系統及各場站，均經環保局及陸軍第六軍團33化學兵群加強清消。

北捷持續呼籲旅客進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，務必全程佩戴口罩，違者開罰3,000元至1萬5,000元，並避免交談並勤洗手，如感冒或身體不適則請佩戴口罩儘速就醫，避免搭乘大眾運輸系統。

▼8/18確診個案。（圖／指揮中心提供）

▲▼8/18確診個案。（圖／指揮中心提供）

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