竹林鬼月驚現骷髏頭！牛車伯詭異失蹤　5年後同一天出土

▲牛車伯郭崑鴻的手錶。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2016年8月15日，人稱牛車伯的新港鄉民郭崑鴻，自新港鄉住家騎腳踏車外出失蹤，家屬通報警方協尋後，隨後報請各單位協尋，警方與各救難協會人員搜索近一個月，隔月7日在大林鎮中坑里與民雄鄉葉子寮交界山區，發現郭所遺留的腳踏車，但郭的蹤影仍遍尋不著，直至日前大林一簡姓鎮民向警方報案，才讓消失五年的郭崑鴻蹤影有了一絲曙光。

嘉義縣大林鎮簡姓民眾15日傍晚巡視自家竹林巡視，驚見竹林土壤有著一顆骷顱頭，報警後由警方陪同下進行開挖，意外在骷顱頭下找到一整副人體白骨。經報驗嘉義地檢署，檢察官與法醫相驗但無太多事證可確認。

檢警調查，骷顱頭被發現時沒有牙齒及衣物，或是其他證明文件，只有手錶。經家屬初步辨識，研判應是郭某骨骸，但為求謹慎，法醫將骷顱頭及一節腿骨帶回，將與郭某3名子女的口腔黏膜檢體，送到法醫研究所檢驗確認。

「牛車伯」郭崑鴻2016年8月15日，自新港鄉月眉潭住家騎腳踏車外出失蹤，家屬報警方後各單位協尋，進發現郭所遺留的腳踏車，然而郭卻始終未被尋獲，而「牛車伯」頭顱尋獲地點離其住處約20公里，發現日期又跟家屬五年前通報失蹤同一天，意外的巧合在農曆七月不禁讓人感到巧合。