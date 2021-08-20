拜登表態「台灣若遭侵略美國會回應」　總統府：台美關係堅若磐石

▲塔利班成員在阿富汗首都喀布爾街道巡邏。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）接受媒體訪問及美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）均重申對台灣堅定支持相關議題，總統府發言人張惇涵20日表示，感謝拜登總統及拜登政府上任後，持續以實際行動，諸如近日宣布的拜登政府首度對台軍售案，履行《台灣關係法》及「六項保證」，展現對台灣承諾的堅若磐石。

阿富汗政府垮台，中國官媒趁機操作美國不可靠，國內輿論也出現不能過度親美的言論。美國總統拜登接受媒體專訪時強調，阿國情況特殊，且美國一向信守承諾，若任何人侵略北約，美國會做出回應，「對台日韓做法也一樣」。

張惇涵說，感謝拜登總統及拜登政府上任後，持續以實際行動，諸如近日宣布的拜登政府首度對台軍售案，履行《台灣關係法》及「六項保證」，展現對台灣承諾的堅若磐石。

張惇涵並強調，台灣會持續推動台美關係的穩定發展，並與理念相近國家，堅定持續深化合作夥伴關係，捍衛自由民主的普世價值，並為台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展，貢獻良善力量。

張惇涵指出，近期，台海及印太區域的和平穩定，獲得國際間的高度關注與討論，這顯示台灣對於國際社會的安全與繁榮，是不可或缺的角色。

張惇涵表示，蔡總統一貫的立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，誠如蔡總統所強調的，台灣唯一的選項，就是展現自我防衛的決心，讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，讓台灣的存在具有意義，也更具有有正面貢獻。