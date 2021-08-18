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唬美少女有桃花劫須開穴！淫神棍騙她進房間　伸狼爪上「姓名學」

▲桃園市李姓男子於2018年間三度違反外籍女移工意願，強制猥褻其胸部與下體得逞遭法院判處2年有期徒刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲高雄一名嚴姓神棍，竟假借花花有桃花劫，要幫她「開智慧」、「開穴」為由，對她強制猥褻得逞。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）

記者林冠吟／高雄報導

高雄一名嚴姓男子因講授姓名學與易經等內容，而認識花花（化名）母親和阿姨，更因此認識常陪著媽媽或阿姨來問事的花花。2019年4月，嚴男以花花有「桃花劫」為由要幫花花上姓名學，更以要幫她開智慧和開穴為由，伸出狼爪揉捏花花的胸部和下體，事後花花告知媽媽後，在媽媽的陪同下報警，並在內衣內層採到嚴男的DNA。一審依對少年強制猥褻罪，判其有期徒刑2年，嚴男不服，上訴到高等法院，慘遭駁回。

嚴姓男子在高雄開設一處神壇，供人問事，進一步結識常來問事的花花媽媽和阿姨，也因此熟悉常陪媽媽或阿姨一起來，幾乎可以說是從小看到大的花花，但沒想到2019年5月，嚴男明知花花當時未滿18歲，竟基於強制猥褻的犯意，以花花這個年紀的小孩都愛玩，不專心在學業上，會有「桃花劫」為由，要求花花來神壇學習姓名學，之後更以「開智慧」和「開穴」的名義，將花花帶進小房間內，對她伸出狼爪。

嚴男先是以按摩的名義，幫花花按摩頭部和肩膀，卻隨即掀起花花的上衣，解開花花的內衣，揉捏其胸部，被嚇到的花花欲退後離開，卻被嚴男緊緊環抱後擁吻，讓花花無法呼救，還以下體頂住花花的腿部，好不容易逃離的花花，隨後也告知媽媽，並在媽媽的陪同下報警揭發嚴男這個神棍。

庭審時，嚴男始終否認罪行，還辯稱雖然他有花花的生辰八字，卻不知道花花的實際年齡，不知道花花未滿18歲，會對花花做出這樣的行為是一時突發貪欲，定力不夠，因此未留意花花的真實年齡。

一審法官審酌相關證據後發現，花花經常穿制服到神壇，且嚴男也有花花的生辰八字，不可能不知道花花的真實年齡，假借花花犯桃花劫，要注意交友問題、幫其開智慧、開穴等問題，對花花伸出狼爪，造成花花後罹患重度憂鬱，更有創傷壓力症候群的現象，嚴男卻辯稱不知道花花當時未滿18歲，試圖規避刑責，幸好花花有將的內衣留下，並在內衣內側採到嚴男的DNA鐵證，依對少年犯強制猥褻罪，判其有期徒刑2年。嚴男不服，再提上訴。

二審，嚴男向法官求情，指出自己已經知錯，也非常難過後悔，真心誠意的希望能夠在民事庭上和花花和解，以彌補對花花造成的傷害和損失，希望法官能夠網開一面，讓他賺錢去賠償花花，請求法官給予緩刑。

不過法官審酌後指出，嚴男事後雖然承認有對花花進行猥褻行為，卻辯稱他不知道花花未滿18歲，企圖規避責任、淡化自身罪責、心存僥倖，並在審理中指出自己因為突發貪欲，定力不夠才會犯案，「沒想到事情會這麼嚴重」，且至今仍未獲得花花的諒解，認為一審刑責恰當，有使嚴男接受必要治療與輔導教育的機會，以利後續預防之矯正，不宜宣告緩刑，駁回其上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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