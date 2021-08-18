台電1個月爆3起確診！北市定調「群聚感染」　擴大匡列、派出機動篩檢車

▲台電總公司再傳員工確診。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

位於北市中正區的台電總管理處大樓於1個月內爆發3人確診感染，指揮中心17日表示，8月11日有一名台電同事確診，8月16日也有一名人員居家隔離快篩時陽性，而早在7月23日同一棟大樓內有也1員工確診，目前居家隔離30人。不過，台北市政府18日上午已於台電視訊開會，並擴大匡列人數，定調該案為「群聚感染」。

台電總管理處大樓在8月11日出現1人員確診，當時台電將接觸人員全員快篩，快篩結果呈現陰性，但8月16日二次快篩時有1名人員出現陽性反應，隨後進行PCR為確診案例；但其實早在7月23日時，同一棟大樓就有1名員工確診，一個月內發生3人確診，其中8月16日快篩陽性、PCR確診的人，是打過2劑莫德納的孕婦。

面對台電總管理處大樓於1個月內發生3人確診，衛生局17日表示，一共匡列30人居家隔離，17日會進行全樓層清消；然而衛生局17日下午舉辦記者會時，僅回應仍在疫調當中，到了18日也只說「台電案資訊需待中央流行疫情指揮中心發佈」。

據了解，台北市政府18日上午開會時，衛生局與台電有進行視訊討論，並且將台電案定調為「群聚感染」，且將原本匡列30人居家隔離進行擴大匡列，派機動篩檢車前往現場支援；不過台北市政府強調，該案必須由指揮中心和台北市長柯文哲主持的防疫記者會對外公布。

關於有外界質疑，為什麼7月23日有員工確診時，台電和台北市政府僅用快篩、居家隔離做處理？台北市政府衛生局表示，發生確診個案就是用「同心圓原理」做匡列，並且安排居家隔離；台電總管理處大樓屬於沒有隔屏的辦公室大樓，熱區圈的人已經有做過一輪PCR篩檢，全部都是陰性，台電也有發快篩試劑要求員工每隔幾天就自我快篩。

台北市衛生局指出，8月16日快篩陽性的孕婦，並沒有被列在「熱區」，一開始判定接觸感染可能性低，加上已有打過疫苗，所以是安排居家隔離並在家驗快篩試劑，這是源自於台北市政府採取的精準疫調，並沒有不匡列或不採檢一事。