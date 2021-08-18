中國大陸突斷立陶宛鐵路貨運　民進黨團：台灣永遠跟你在一起

▲立陶宛首都維爾紐斯。（圖／CFP）



記者林銘翰／台北報導

台灣即將在立陶宛設立代表處，中國大陸國有企業「中鐵集裝箱」卻告知立陶宛客戶，將中斷8月底及9月直達立陶宛的鐵路貨運。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，民進黨團要向立陶宛表達尊敬，「立陶宛加油，台灣人民永遠跟你在一起」。

台灣將在立陶宛設立歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，卻引發北京當局不滿，國有企業「中鐵集裝箱」近日告知立陶宛客戶，受雙邊關係惡化影響，將中斷8月底及9月直達立陶宛的鐵路貨運。

民進黨團18日上午召開「國民黨主席選舉內鬥，影響台灣外交」線上記者會，劉世芳表示，立陶宛這次讓台灣設立代表處，引起中國非常大的負面影響，對於立陶宛總統、國會抗中挺台的態度不變，民進黨團要表達非常大的讚賞跟支持。

劉世芳說，看到中國對於不管大國、小國的戰狼外交，在立陶宛身上也可以看到，中國馬上切斷鐵路貨運，甚至召回兩國的大使，這樣的行為非常不可取，對於立陶宛在國際社會表達對民主、友邦友情的支持，民進黨團要表示非常大的尊敬，「立陶宛加油，台灣人民永遠跟你在一起」。

民進黨團書記長羅致政則說，中國是用言語、外交，乃至於經濟手段，想要威脅、霸凌其他國家對外的自主外交行為，民進黨團絕對不能接受，並且全力支持立陶宛作為一個主權國家，有獨立自主行使外交的權利。

羅致政認為，台灣跟立陶宛互相設立代表處，相信在代表處成立後，一定會盡快推進兩國之間的經貿關係，並且為兩國人民帶來互惠的經濟果實，民進黨團會全力推動兩國的經貿關係，讓立陶宛覺得跟台灣合作、進一步交流，會給他們國家帶來更大的利益。