民進黨團批國民黨傳遞錯誤訊息　黨主席選舉內鬥拉扯波及台灣外交

▲民進黨團召開「國民黨主席選舉內鬥，影響台灣外交」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

阿富汗政局丕變，民兵組織塔利班（Taliban）即將上台執政，卻遭國民黨人士指為應為台灣的前車之鑑，甚至喊出「今日阿富汗，明日台灣」。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳18日直指，國民黨這波論述，主要的根源都是來自國民黨主席選舉，儘管國民黨的內鬥跟民眾沒有關係，但是已經嚴重影響台灣的對外關係。

民進黨團上午召開「國民黨主席選舉內鬥，影響台灣外交」線上記者會，劉世芳表示，這幾天以來阿富汗的事情，在台灣內部有不同的爭論，最主要的根源其實都是來自於國民黨黨主席選舉的內鬥，民進黨團覺得非常不妥，「他們的內鬥跟所有民眾的生活完全沒有相關，但是已經嚴重影響到台灣的對外關係」。

黨團書記長羅致政則說，黨主席選舉是國民黨的內部家務事，理論上民進黨團不用討論，但是最近因為阿富汗的事情，包括國民黨的內部重要人士、現職幹部，乃至於黨主席發表的言論，都讓民進黨團不得不擔心，會向國際社會傳遞非常奇怪、錯誤的訊息，讓台灣的外交、對外形象有非常負面的影響。

羅致政說明，台灣當然要自立自強，但是絕對不是阿富汗，而且台灣選擇跟民主陣營的國家站在一起，地緣戰略不斷向上提升，也完全沒辦法跟威權、脆弱、腐敗的阿富汗政府比擬，民進黨團要加以駁斥國民黨的錯誤訊息，也希望國際社會不會被國民黨的言論誤導。

立委鄭運鵬則提及，前國民黨主席朱立倫把台灣比喻成阿富汗，聲稱「沒有1949年的國民黨就沒有今日的台灣」，但是國民黨應該要思考的是，「沒有台灣就沒有今天的中國國民黨」，因為1949年是國民黨戰敗、逃亡、撤退到台灣，是台灣讓國民黨有一個重新振作的地方直到今天。

鄭運鵬也說，國民黨應該要感謝台灣，甚至有很多國人的性命、財產因為國民黨而犧牲，所以國民黨是本末導致，「還要台灣感謝中國國民黨，要國人感謝中國國民黨，這真的是一個笑話」。

鄭運鵬強調，台灣跟周邊國家都有很密切的國際合作，國民黨政要們為了黨主席選舉的內鬥傳達錯誤訊息，也迫使美國必須對台灣內部親中、疑美的言論作出嚴正說明，民進黨團感到非常遺憾。

黨團副幹事長黃世杰呼籲，國民黨應該以全國人民的最大利益、國家安全為重，不要因為內部紛爭而向國際傳遞錯誤的訊息，更不要在國內掀起錯誤的信心危機，這是民進黨團不希望看到的。

劉世芳表示，國民黨的內部選舉，跟台灣民生沒有太大關係，但是也不要把外交關係當成內鬥拉扯的手段，而其中幾個重要幹部的發言，更好像是拐一個彎在罵美國，這不是台灣民主社會所能接受的。