美參議員推文稱「有3萬美軍駐台」！網貼維基截圖酸：點進去看

▲美國參議員柯寧在貼文中貼出了「駐台美軍30000人」。（圖／John Cornyn粉專、免費圖庫）

實習記者黃品臻／綜合報導

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）政權遭激進組織神學士（Taliban，或譯塔利班）奪權，美國共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）在推特發文指出，在阿富汗駐紮的美軍近月只剩2500人，藉此抨擊美國總統拜登；特別的是，該篇推文提及有「3萬美軍兵力駐台」，意外引發熱議，有網友指出，這應該是1979年台美斷交前的資訊。

塔利班政權攻進阿富汗首都喀布爾，並將建立阿富汗伊斯蘭酋長國（The Islamic Emirate of Afghanistan），這樣的結果讓拜登宣布撤離美軍的的決定被視為「背叛區域盟友」。拜登對此則表示，堅持撤離美軍的決定，會承擔相關承認，並強調「這是延續川普政府的政策」。

柯寧對此十分不滿，在推特上開轟，表示拜登對於美軍撤離阿富汗的決定表現無能，且提到「川普讓我這樣做」的說法根本不可信。柯寧更直指拜登的執政理念，是在沒有任何替代計畫的情況下，推翻川普政府時的任何決策。

柯寧在另外一篇推文中貼出美軍在各國的駐紮人數，和近月在阿富汗僅2500名的美軍形成對比，推文提及「美軍駐韓28,000人」、「美軍駐德35,486人」、「美軍駐日50,000人」、「美軍駐台30,000人」、「美軍駐非州7,000人」。

US Troops today in:



South Korea - 28,000

Germany - 35,486

Japan - 50,000

Taiwan - 30,000

Africa - 7,000



Afghanistan (month or 2 ago) - 2,500 — Senator John Cornyn (@JohnCornyn) August 16, 2021

其中「美軍駐台30,000人」引起熱議，網友紛紛留言回覆「這是個大錯誤！台灣沒有三萬美軍，台灣沒有現役美軍基地」、「我們在台灣有軍隊嗎？」、「我不認為我們在台灣有軍隊」。更有網友直接貼出維基百科的資料截圖，顯示該數字應該引自台美斷交前、1970年代的資訊，酸回「你應該確實點擊維基百科的連結才能獲得完整的故事」。