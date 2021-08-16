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朱立倫登記選黨魁　6步改造國民黨「絕不能變成小綠、小白」

▲▼前新北市長朱立倫今天上午10點，在多名國民黨青年軍及三軍退役將領的簇擁下，前往國民黨中央黨部令表登記，加入下屆國民黨主席選舉的競爭行列。（圖／記者湯興漢攝）

▲朱立倫16日上午10點，在多名國民黨青年軍及三軍退役將領的簇擁下，前往國民黨中央黨部登記參選下屆黨主席。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨前主席朱立倫16日登記參選下一任黨主席，正式提出「贏選舉、強領導、連國際、通兩岸、重青年、改黨務」等六大目標，他強調，國民黨絕對不能變成小綠，也不能變成小白，「國民黨就是正藍」，就是國父孫中山的正藍、先總統蔣經國的正藍。

▲▼前新北市長朱立倫今天上午10點，在多名國民黨青年軍及三軍退役將領的簇擁下，前往國民黨中央黨部令表登記，加入下屆國民黨主席選舉的競爭行列。（圖／記者湯興漢攝）

朱立倫登記參選後發表談話，提出黨主席的六大目標，第一個目標「贏選舉」，要贏得2022選舉、2024重返執政；第二個目標「強領導」，國民黨要強化領導，匯集所有力量，讓國民黨更團結、更有戰力；第三是「連國際」，國民黨要得到國際尊重，連結世界各國。

第四個目標是「通兩岸」，朱立倫說，國民黨在兩岸關係扮演最重要的角色，穩定、和平的力量，重新連結兩岸，恢復交流平台；第五是「重青年」，因為年輕人是國家的希望，是黨的希望；第六個目標「改黨務」，黨務改革要不斷精進，匯整社會力量、資源，讓國民黨更好。

▲▼前新北市長朱立倫今天上午10點，在多名國民黨青年軍及三軍退役將領的簇擁下，前往國民黨中央黨部令表登記，加入下屆國民黨主席選舉的競爭行列。（圖／記者湯興漢攝）

朱立倫強調，改造國民黨的關鍵就在領導力，「國民黨絕對不能變成小綠，也不能變成小白，國民黨就是正藍」，正藍就是孫中山的國民黨，是創建中華民國的正藍，也是蔣經國正藍，就是建設台灣、最愛台灣的正藍，呼籲黨內同志一定要堅定立場，不能搖擺。

▲▼前新北市長朱立倫今天上午10點，在多名國民黨青年軍及三軍退役將領的簇擁下，前往國民黨中央黨部令表登記，加入下屆國民黨主席選舉的競爭行列。（圖／記者湯興漢攝）

朱立倫16日上午10點赴國民黨中央黨部登記參選下屆黨主席，找來「復興聯盟」力挺，包含中國國民黨前副主席陳鎮湘上將、中央軍事院校校友會理事長季麟連上將、退伍軍人協會副理事長劉艾迪中將、復興崗校友基金會理事長李天鐸、陸軍官校校友會北區會長李東成、國雷協會理事長革安明、陸軍官校專科班理事長羅睿達、陸軍官校專修班副理事長傅英才、陸軍專科學校前理事長陳俊生、中華民國中央軍事院校校友總會秘書長廖旭東少將。另外，「復興聯盟」顧問、立委鄭麗文，以及20位青年代表等也都陪同出席。
 

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