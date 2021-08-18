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國民黨揭外交部公文力推9友邦高端　知情人曝要查洩密者

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨主席江啟臣7月27日披露一份「外交部電報」，直指外交部發文給9個駐友邦大使館，表達願意捐贈高端疫苗，進而掀起洩密風波。有知情人士聲稱，外交部長吳釗燮7月29日主持會議時要求嚴查洩密；對此，外交部僅表示不予評論。

▲▼國民黨爆蔡政府要送9個友邦國產疫苗。（圖／國民黨提供）

▲國民黨爆蔡政府要送9個友邦國產疫苗。（點圖可放大／國民黨提供）

江啟臣7月27日公開一份7月20日的「外交部電報」，內容提到，外交部發文給9個駐友邦大使館，表達我國捐贈高端疫苗給友邦的意願；他質疑，食藥署7月19日讓高端疫苗通過緊急使用授權（EUA），但國產疫苗疑雲重重，還有眾多爭議未解，7月20日就馬上要透過外交部這個「外送平台」贈送高端疫苗給邦交國，還是用人民的納稅錢，不懂外交部到底在急什麼，這是外交部自作主張，還是政府高層授意，「這是在當高端疫苗的國際行銷嗎？外交部怎麼會變成這樣？」

國民黨立法院黨團總召費鴻泰也在同日召開「外交部淪為高端國際行銷部？」記者會，點名台灣贈送友邦未經國際認證的疫苗，可能會影響兩國交情。當時，外交部曾回應國民黨的質疑，強調只是事先評估，一旦國產疫苗可以提供援外，到時就能縮短作業時程，絕無幫特定廠商都受的意圖，也對這樣帶有政治目的的指控感到遺憾。

不過，有知情人士向《聯合新聞網》透露，其實在公文曝光後，外交部長吳釗燮7月29日主持會議時裁示不能原諒有人將內部公文外洩，尤其是密等電報，會要求相關單位嚴查；對此，外交部僅表示不予評論。

▼知情人士聲稱外交部長吳釗燮要嚴查洩密一事。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院外交國防委員會 外交部長吳釗燮堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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