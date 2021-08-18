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12星座出現「3徵兆」　代表他的心已經變

▲▼兩性,感情,分手,單身,自信,孤獨。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲12星座想結束一段感情的時候，會出現哪些反常態度。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

熱戀中的情侶，無話不談，感覺每天的時間都不夠，但是如果有一天，對方不愛了，從哪方面看得出來呢？據《星座好朋友》網站分析，12星座想結束一段感情時，會出現的明顯徵兆。


1、一個不問一個不說
代表星座：牡羊座、巨蟹座、天秤座、魔羯座

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這些星座感情結束的前兆，就是一個發現了問題不問，一個發生了事情不說。

以前在乎你的時候，這些星座只要感情出了一點問題，就會向你提出，並且和你一起解決，不會讓問題成為感情上的疙瘩，而且解決問題的過程裡，感情也會更進一步。但是現在感情淡了，這些星座的心力已經不在感情上了，如果你不問，這些星座就不說，任由感情自生自滅。

2、不再包容和遷就對方
代表星座：金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座

這些星座感情結束的前兆，就是對你少了包容心，也不想再處處遷就你。

之前在意的時候，這些星座即使和你起了爭執，也不會咄咄逼人，說了重話也會主動道歉，不想為了一點小事失去你，不想因為吵架而影響彼此之間的感情。一旦感情淡了，這些星座的耐心也越來越少了，只要和你吵架了，就選擇不理你，寧願丟下你一個人傷心難過，也不想主動低頭。

3、明明在一起卻無話可說
代表星座：雙子座、處女座、射手座、雙魚座

這些星座感情結束的前兆，就是明明和另一半在一起，卻不知道該說什麼。

這些星座和另一半總是有留不完的話題，每天都有屬於每天的新鮮事可以聊，無論遇到了好事還是壞事，第一時間就想和對方分享，一起開心或是一起發洩不開心，如果感情淡了，這些星座也開始有所保留了，哪怕你就在身邊，卻只顧著做自己的事情，和你之間從無話不說變成無話可說。

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