印尼移工憂AZ疫苗成分！指揮中心澄清：國內使用疫苗皆無豬細胞

▲指揮中心強調我國使用之疫苗不含豬細胞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，目前我國同意專案輸入或製造(EUA)之COVID-19疫苗均不含豬細胞，包括AstraZeneca(AZ)、Moderna、Pfizer-BioNTech(BNT)、高端等，其製造過程無使用豬細胞；同時，世界衛生組織(WHO)於今(2021)年7月24日表示，AZ、Moderna及BNT等COVID-19疫苗均符合清真認證（Halal）。

指揮中心說明，有關近日國內印尼移工對AZ疫苗成分有所疑慮一事，經查，該疫苗含有SARS-CoV-2病毒棘蛋白(S protein)基因之非複製型腺病毒載體，利用重組DNA技術在基因改造後之人類胚胎腎臟細胞(HEK 293)內增殖，製造過程均無使用豬細胞。

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指揮中心指出，目前AZ疫苗已於沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)、巴林、阿曼、埃及等大多數人口是穆斯林的國家使用，且多國之伊斯蘭理事會亦允許穆斯林可接種該疫苗；另，Moderna及BNT等疫苗亦取得阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)、巴林等國EUA核准或使用，敬請安心接種。