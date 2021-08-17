陸製「運動搖搖杯」溶出試驗超標！半年內第2次　邊境全數攔截

▲中國大陸出口「HELLO KITTYHELLO KITTY 運動搖搖杯」檢出容器具-溶出試驗不符規定。（圖／食藥署提供）

文／中央社記者江慧珺台北17日電

衛福部食藥署今天公布，從中國大陸進口的一款「HELLO KITTY運動搖搖杯 」溶出試驗殘渣值超標，另有4款自斯里蘭卡進口茶包防腐劑或農藥殘留不符規定，皆於邊境攔下退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共有20項不合格產品，包含從中國大陸進口的食品容器具、巴拿馬與萬那杜進口的冷凍水產品、 日本進口的櫻桃與鮮哈密瓜等產品，因檢出殘留農藥或重金屬不合格，或溶出試驗超標，全數遭退運或銷毀。

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其中廣億實業有限公司上月自中國大陸進口一款「 HELLO KITTY運動搖搖杯」共3950件，經4%醋酸及正庚烷溶出試驗，蒸發殘渣值分別為38ppm及49ppm，雙雙超過合格標準30ppm以下。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體電訪表示 ，醋酸是模擬食品容器具接觸酸性食物，正庚烷則是模擬接觸油脂，溶出試驗超標，就代表接觸前述食物可能溶出殘渣。

陳慶裕說，業者先前進口此項產品也曾發生溶出試驗超標，為半年內第2度發生，因此未來將提高進口抽驗比率。

此外，本次共有4款自斯里蘭卡進口的茶包發生防 腐劑或農藥殘留超標，分別為香港商利太有限公司台灣分公司進口HIGHER LIVING「經典英式早餐茶」、「檸檬風味綠茶」與「經典白茶」，以及王策股份有限公司進口「絕世錫蘭水蜜桃香氣茶」。

陳慶裕表示，因斯里蘭卡進口茶葉常見農藥殘留不符規定情事，因此今年起針對部分海關稅則號別的斯里蘭卡進口茶葉提高查驗頻率，若檢出不合格，會逐步提 高查驗頻率到逐批查驗。