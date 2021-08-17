　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「日本沒早餐店」都吃完才出門！台人嘆找嘸大冰奶：我會便祕整天

▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

▲日本找不到早餐專賣店。（圖／記者許力方攝）

記者黃可昀／綜合報導

早餐店對台灣人來說有不可撼動的地位，也幾乎隨處都找得到早餐店，這其實是台灣的獨有文化！一名網友好奇，聽說日本不流行像台灣一樣的早餐店，因為日本人都「堅持在家裡吃完早餐才出門」，這種文化衝擊讓他實在很震驚。

原PO在PTT表示，聽說日本人不管是住在家裡或是在外租屋，一律都是吃完早餐才出門，所以「很少像台灣一樣只賣早餐的早餐專賣店」，路上幾乎買不到熱騰騰的現做早餐，只有超商飯糰、麵包這類選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣的早餐店品項五花八門，選擇多到常常整張菜單看完還是選不出來，外國人來台灣也一定會體驗早餐文化，有些早餐店還會開到半夜，想吃蛋餅、吐司、蘿蔔糕等早餐都很方便容易，所以原PO很難理解日本街頭竟然沒早餐店，「為什麼大部分日本人會那麼堅持在家裡吃完早餐才出門？」

▲▼ 日本電車,口罩,通勤族。（圖／路透）

▲日本生活步調緊湊嚴謹，不太會在公司或學校吃早餐。（圖／路透）

網友指出，日本人習慣在家吃早餐是基於文化差異，日本人不太會在公司或學校吃東西，一到工作或學習的場所就會切換為嚴謹狀態，在眾人面前大啖早餐會引來側目，「文化不同這也要問，日本誰跟你買早餐去學校公司慢慢吃的」、「因為他們上班很嚴格，不能在辦公室吃早餐」、「沒有美而美的大冰奶，我會便秘一整天。」

此外，其實外頭也是買得到現成早餐，並非所有人都得早起做早餐，很多人是前一晚就買好麵包或三明治在家，或是隔天去車站、咖啡店等店家簡單吃，很少「專門」賣早餐的店，「我去日本的經驗來說，的確是這樣，但外面還是有賣早餐的，像是吉野家、摩斯等」、「其實有，麥當勞有早餐，咖啡店也有早餐，只是沒有美而美」、「沒有專賣早餐的店，但很多店都賣早餐。」

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
快訊／暴增14例境外移入　「這國家」9人返台最多
台灣人出國注意！要疫苗證明、隔離？　33國規定一次看
高端明截止！累計39萬人要打　陳時中：還沒預約的盡快
快訊／今增4例本土　分布2縣市
快訊／今增4本土、14境外！無死亡個案
帛琉最新公告「台灣人不想打疫苗禁入境」　當地疫苗儲備量曝光
LIVE／聯亞未通過EUA將提申訴　陳時中最新說明
梁云菲連貼3全裸照！　想拍台灣沒人試過的
美軍槍口瞄準阿富汗平民　這一幕太震撼！絕望喊「被美國拋棄」
快訊／台電爆確診！孕婦「打完2劑莫德納」仍染疫
台電大樓1周爆2確診！　上百員工居家全面清消
快訊／西門町死亡車禍！　女遭撞彈飛搶救不治

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台新進老師等不到疫苗！　陳時中承諾：再想辦法滿足

台電傳孕婦打2劑莫德納確診　莊人祥：個案不列在今天案號

搶五倍券商機！宜蘭綠營喊：每月抽1棟房共送10棟　縣府回應了

增14例境外移入！9人緬甸專機返台「入境採檢確診」

高端明截止預約「目前累計逾39萬人要打」　陳時中：還沒預約的盡快

印尼移工憂AZ疫苗成分！指揮中心澄清：國內使用疫苗皆無豬細胞

高雄267家「住宿型長照機構」開放探視　管制規定出爐

今增4例本土！　雙北各有2例

快訊／今增4本土、14境外！無死亡個案

高雄公布「9／1開學防疫原則」　開學典禮線上辦或取消

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

資源回收婦路中推車遭機車追撞　下秒雙噴飛...她腦出血失去意識

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

徐若瑄幫王心凌徵男友「要不要帥？」XD　憶與前任一起寫歌...尬笑喊：換別的話題！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

全台新進老師等不到疫苗！　陳時中承諾：再想辦法滿足

台電傳孕婦打2劑莫德納確診　莊人祥：個案不列在今天案號

搶五倍券商機！宜蘭綠營喊：每月抽1棟房共送10棟　縣府回應了

增14例境外移入！9人緬甸專機返台「入境採檢確診」

高端明截止預約「目前累計逾39萬人要打」　陳時中：還沒預約的盡快

印尼移工憂AZ疫苗成分！指揮中心澄清：國內使用疫苗皆無豬細胞

高雄267家「住宿型長照機構」開放探視　管制規定出爐

今增4例本土！　雙北各有2例

快訊／今增4本土、14境外！無死亡個案

高雄公布「9／1開學防疫原則」　開學典禮線上辦或取消

全台新進老師等不到疫苗！　陳時中承諾：再想辦法滿足

蕭淑慎《斯卡羅》滾床周華健帥兒！　暌違12年復出竟「無人認出」

台電傳孕婦打2劑莫德納確診　莊人祥：個案不列在今天案號

國道1南向293.5公里小貨車追撞　2駕駛受傷送醫

桃園女監受刑人到衛生科就診　突抓狂持原子筆猛刺護理師

搶五倍券商機！宜蘭綠營喊：每月抽1棟房共送10棟　縣府回應了

增14例境外移入！9人緬甸專機返台「入境採檢確診」

C羅也想加盟大巴黎聯手梅西？　法記者曝「今夏無法成真」

只因抽根菸！地下停車場「爆炸起火」他划手機驚呆　666台車慘炸毀

「桃園女神」貼文疑虐嬰　急刪文來不及了！社會局今晚約談她

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

即／新北染疫男發燒還「搭高鐵」住高雄親友家

「守下這局」就真正安全　醫曝關鍵在9月這群人

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

奧麥斯最快明生成　「整天有雨」時間曝

5歲妹爆哭「我不要吃爺爺！」禮儀師1張照歪樓

1949年的中華民國　竟與阿富汗有十大巧合

《斯卡羅》大股頭傳淋巴癌末期　好友發文集氣

快訊／台電再爆確診！8個月孕婦「打完2劑莫德納」染疫

疫苗施打意願調查！不到1成想打國產

陳時中「忍耐一下」網炸了：二類高官狂打

世界咖啡冠軍王策「VWI」創始店宣布熄燈　臉書文埋伏筆

新北確診者來過　「彰化燒肉圓」60年老店又歇業

更多熱門

相關新聞

《校園瘋神榜》男藝人變性拍AV！　出道前身分起底

《校園瘋神榜》男藝人變性拍AV！　出道前身分起底

日本掛著「藝能人」標籤出道的新人AV女優七星結女（ななせゆめ）近來成為話題，AV達人一劍浣春秋表示七星結女是真的待過日本藝能界，曾經是《校園瘋神榜》的來賓，還是一位公司社長，更勁爆的是，只要稍加查詢就能發現，原來她之前是一個男生。

柔道選手酒醉摔斷警衛肋骨　下場曝光GG了

柔道選手酒醉摔斷警衛肋骨　下場曝光GG了

遊日本「免14天居家檢疫」？陳時中這樣說

遊日本「免14天居家檢疫」？陳時中這樣說

暴雨狂灌日本！　水患和土石流災情頻傳

暴雨狂灌日本！　水患和土石流災情頻傳

金城國中棒球隊與黃偉哲影片致謝

金城國中棒球隊與黃偉哲影片致謝

關鍵字：

日本早餐店大冰奶早餐

讀者迴響

熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

黃子佼威力彩中獎！找出彩券傻眼「整片焦黑」

一直拉血便！他當痔瘡治「半年後走了」

親手送吳亦凡坐牢！吳媽媽神隱16天憔悴現身

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

7+8÷4×6+2÷1答案？他曝吵到快輸贏

吳亦凡「7年染指33女」最小才國中！成魔時間線曝

播報中竟接到「塔利班來電」女主播慌了！

更多

最夯影音

更多
桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面