「日本沒早餐店」都吃完才出門！台人嘆找嘸大冰奶：我會便祕整天

▲日本找不到早餐專賣店。（圖／記者許力方攝）



記者黃可昀／綜合報導

早餐店對台灣人來說有不可撼動的地位，也幾乎隨處都找得到早餐店，這其實是台灣的獨有文化！一名網友好奇，聽說日本不流行像台灣一樣的早餐店，因為日本人都「堅持在家裡吃完早餐才出門」，這種文化衝擊讓他實在很震驚。

原PO在PTT表示，聽說日本人不管是住在家裡或是在外租屋，一律都是吃完早餐才出門，所以「很少像台灣一樣只賣早餐的早餐專賣店」，路上幾乎買不到熱騰騰的現做早餐，只有超商飯糰、麵包這類選擇。

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台灣的早餐店品項五花八門，選擇多到常常整張菜單看完還是選不出來，外國人來台灣也一定會體驗早餐文化，有些早餐店還會開到半夜，想吃蛋餅、吐司、蘿蔔糕等早餐都很方便容易，所以原PO很難理解日本街頭竟然沒早餐店，「為什麼大部分日本人會那麼堅持在家裡吃完早餐才出門？」

▲日本生活步調緊湊嚴謹，不太會在公司或學校吃早餐。（圖／路透）



網友指出，日本人習慣在家吃早餐是基於文化差異，日本人不太會在公司或學校吃東西，一到工作或學習的場所就會切換為嚴謹狀態，在眾人面前大啖早餐會引來側目，「文化不同這也要問，日本誰跟你買早餐去學校公司慢慢吃的」、「因為他們上班很嚴格，不能在辦公室吃早餐」、「沒有美而美的大冰奶，我會便秘一整天。」

此外，其實外頭也是買得到現成早餐，並非所有人都得早起做早餐，很多人是前一晚就買好麵包或三明治在家，或是隔天去車站、咖啡店等店家簡單吃，很少「專門」賣早餐的店，「我去日本的經驗來說，的確是這樣，但外面還是有賣早餐的，像是吉野家、摩斯等」、「其實有，麥當勞有早餐，咖啡店也有早餐，只是沒有美而美」、「沒有專賣早餐的店，但很多店都賣早餐。」