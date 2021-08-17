國軍每日自產20萬片口罩　可滿足戰備並納入衛福部防疫體系

▲209廠廠長王文宏上校。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

面對新冠肺炎疫情，國防部軍備局生製中心第209廠也因應國軍防疫需求，建置國軍醫療用口罩自動化生產線。209廠廠長王文宏上校17日表示，每日可生產20萬片口罩，可滿足國軍戰備與防疫需求，疫情期間也可納入衛福部防疫體系統籌運用。

在口罩生產線現況方面，地點位於軍備局生產製造中心第209廠傘製所營區，廠房規模845平方公尺(65×13公尺)，配有超音波口罩熱熔機組2套，並保留可擴充2套空間。

在產能部分，每日雙線單班可生產10萬片口罩，雙班可生產20萬片口罩，平時可滿足國軍戰備與防疫需求，疫情期間則可納入衛福部防疫體系統籌運用，強化國家防疫醫療戰略物資產製能量。

產線建置上，王文宏表示，自109年6月15日起陸續完成「廠房整建」、「機具購置」、「原物料籌補」、「製造許可證申請」、「產品查驗登記」及「優良製造(GMP)認證」等作業，並於110年2月3日獲衛福部頒第一等級醫療器材許可證，取得製造及販售資格。

目前產製狀況，王文宏說，為貫徹國家防疫政策及滿足國軍各級單位防疫需求，全力完成醫療用口罩生產線建置，並自民國110年3月份進入量產階段迄今，將持續依國軍戰、演訓實需進行產製。

王文宏強調，國軍秉持「防疫視同作戰」理念，配合國家需求投入防疫支援任務，並以「品質至上」之態度，嚴格把關口罩產製標準，持續提供優質口罩，滿足國軍戰備需求。