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摩鐵連結完！男友媽來討300元「把妳當女兒對待」　最後1句炸雞皮

▲桃園市李姓男子前年在桃園市某國中擔任代課老師，竟帶女學生多次上摩鐵挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男友媽媽嗆聲，「我們家付錢最低底線是AA制」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名女網友在Dcard抱怨，無法接受去摩鐵AA制，因為女生感染的機率比男生高，且要承受健康風險，若男方拒絕全買單，寧願不交往，引發網友熱烈討論。而美女作家黃大米分享，日前有女網友跟男友去摩鐵，怎料床上運動結束，男友媽竟來討300元，狠嗆「沒結婚都是在幫別人養老婆！」

黃大米時常在粉專分享粉絲的精采留言，有一名女網友有感而發直呼，某次跟去摩鐵親密交流，男友多付了300元，豈料，男友媽不顧人情世故竟向她討錢，甚至說了一句驚世駭俗的話，「我們家付錢最低底線是AA制，沒結婚都是在幫別人養老婆。」

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儘管過了多年，女網友對於這道檻依舊過不去，「至今我都難以忘懷」，不僅如此，男友媽討完錢後，還回馬槍補了一句話，「我把你當女兒一樣對待」，聞言，讓女網友內心狂炸雞皮疙瘩。

文章曝光後，引發千名網友刷新三觀，「你兒子一輩子被女人拋棄的原因是什麼知道了，關好他，你們倆都不要七月半提前出來害別人女兒」、「真的會笑死，千萬不要亂開房，可怕」、「我把妳當女兒，所以我兒子上了我女兒」、「這則文是鬼門開以來，我聽到最恐怖的鬼故事」、「連開房間AA都去跟媽媽報告？到底是有多媽寶？幾秒要不要一起講一下」、「給他五百，剩下兩百掛號費，剛剛好」、「遇到這種男的要趕快去祭改」。

▼網友搖頭，男生恐要單身一輩子了！（圖／翻攝黃大米粉專）

▲▼摩鐵AA，男友媽來討300元（圖／翻攝黃大米粉專）

►一招逆齡，找回少女肌

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