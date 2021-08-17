　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸留學生上海機場赴美！「1000m排隊人龍照」43萬機票也搶光

▲▼陸留學生上海機場排長隊赴美。（圖／翻攝自微博）

▲陸留學生上海機場排長隊赴美。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

美國開放留學生入境後，據大陸微博網友爆料，留學生在上海浦東機場排隊準備去美國，有的航班辦理登機的隊伍長達1千公尺。中美航線的供不應求也帶來了票價的飛漲，7月從大陸經香港轉機去美國的機票，經濟艙價格5000至8000元（人民幣，下同），商務艙16000元左右，進入8月，經濟艙機票已經漲到2到3萬元，商務艙更是達到7至10萬元。

據《第一財經》報導，8月中下旬，正好是赴美開學的旺季。自8月1日起，美國也放開了留學生赴美的限制，持有F/M簽證的學生將不再受「赴美禁令」的影響，可直接由大陸前往美國，無需在第三國中轉14天。

國泰航空稱，目前從北京和上海出發，經香港去美國的班機的確需求旺盛，機場報到時間和排隊的確都很長，一是由於一個學生可能會有幾個家長陪同到機場辦理報到，另外疫情期間辦理登機需要提交的資料也比平時多了不少。

▲▼陸留學生上海機場排長隊赴美。（圖／翻攝自微博）

▲大批學生赴美。（圖／翻攝自微博）

據了解，目前赴美留學辦理登機牌時，除了出示機票行程單和護照簽證，還需要中文核酸檢測報告，英文核酸檢測報告，在美國的住址和聯繫人信息表格，以及進出境的旅行體檢報告，健康聲明書，開學時間證明等。此外，每個學生大多都托運兩件以上的行李，再加上疫情期間要保持一定間隔的排隊距離，因此就造成了上述千米長隊的情況。

與此同時，由於南京機場本土疫情暴發後臨時關閉，從南京出發的國際航班也都暫停，原本選擇從南京飛國外的旅客也都改選浦東機場出境，也造成了上海浦東機場乘客的進一步增加。對此，航空公司也推出了一些臨時性的應對措施，包括採用叫號排隊辦理登機的方式，沒有叫到的乘客可以先在附近等候，並鼓勵提前網上報到。

一邊是赴美需求因美國開學在即的突然激增，一邊則是中美航線航班量的屈指可數。據了解，目前中美航班運力依然受限，在整個中美航線上每週只有不到20班直飛航班在運營，與疫情前的一天多班相差甚遠。

中美航線的供不應求也帶來了票價的飛漲，7月從大陸經香港轉機去美國的機票，經濟艙價格5000至8000元，商務艙16000元左右，進入8月，經濟艙機票已經漲到2到3萬元，商務艙更是達到7至10萬元（約新台幣43萬元）。

▲▼陸留學生上海機場排長隊赴美。（圖／翻攝自微博）

▲機票價格飛漲。（圖／翻攝自微博）

美國達美航空中國區總裁黃康透露，這段時間確實是中美航線的高峰期，從暑期開始，中美航線的客座率就在逐步提升，最初是中國留學生放假或者畢業後，從美國回到中國，現在是中國留學生從中國去美國讀書。達美航空的中美航線目前每週運營四個航班，每個航班基本都很滿。

不過，黃康認為，目前由中國留學生帶來的中美航線爆發，是一個短期的高峰，由於旅遊和商務簽證還沒有放開，以及仍在執行的落地隔離等政策，影響了不少人的國際出行意願，「中美航線長航線的真正復甦預計要到明年。」

而根據國際航協的最新報告，以2020年1月為基準，目前國際航空旅行需求仍下降89%，預計到2021年下半年，國際市場需求可能僅恢復至2019年的34%，但各國國內市場有望恢復至96%。

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」　網推爆：真實到
統神現身藍營！力挺他參選黨主席　痛批陳時中卡疫苗
塔利班男人無法無天！　擬定12至45歲「性奴隸清單」
「我們將死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳！　業者急毀婚紗照
狠母產女丟垃圾車！女嬰遺體今解剖　家屬無人到場
吳亦凡「7年染指33女」最小才國中！　1年前打臉文被挖
快訊／國道「紅斑馬」車身撞爛！　現場嚴重回堵
加菜？辣妹月租2.2萬高級套房　牆壁長滿「大片香菇」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

解放軍東部戰區官宣：在台灣東南西南海空域組織聯合實兵演練

以為釣到大魚！男興奮拿手上把玩　發現釣到「2枚手榴彈」嚇壞

憂接種疫苗會有血栓　陸研究：滅活疫苗不會增加血栓形成風險

為了拍網美照！女在橋上跨出護欄　「一伸腿」瞬間墜河當場溺斃

美國倉皇撤離　陸駐阿富汗大使：使館全體工作熱情高漲！

大陸本土新增降至個位數　確診6人分布江蘇及湖北

大陸留學生上海機場赴美！「1000m排隊人龍照」43萬機票也搶光

聯合國安理會急審阿富汗問題　耿爽：絕不能再成為恐怖份子天堂

豪雨狂炸北京！小車誤闖積水路段　「2人困死車內」滅頂身亡

批美倉促撤軍造成負面影響　王毅：一個政權沒有人民支持站不住

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

資源回收婦路中推車遭機車追撞　下秒雙噴飛...她腦出血失去意識

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

徐若瑄幫王心凌徵男友「要不要帥？」XD　憶與前任一起寫歌...尬笑喊：換別的話題！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

迪麗熱巴盲摸楊洋的手：抓到了♥　剪刀石頭布怪招..他一臉懵還是超配合

解放軍東部戰區官宣：在台灣東南西南海空域組織聯合實兵演練

以為釣到大魚！男興奮拿手上把玩　發現釣到「2枚手榴彈」嚇壞

憂接種疫苗會有血栓　陸研究：滅活疫苗不會增加血栓形成風險

為了拍網美照！女在橋上跨出護欄　「一伸腿」瞬間墜河當場溺斃

美國倉皇撤離　陸駐阿富汗大使：使館全體工作熱情高漲！

大陸本土新增降至個位數　確診6人分布江蘇及湖北

大陸留學生上海機場赴美！「1000m排隊人龍照」43萬機票也搶光

聯合國安理會急審阿富汗問題　耿爽：絕不能再成為恐怖份子天堂

豪雨狂炸北京！小車誤闖積水路段　「2人困死車內」滅頂身亡

批美倉促撤軍造成負面影響　王毅：一個政權沒有人民支持站不住

解放軍東部戰區官宣：在台灣東南西南海空域組織聯合實兵演練

北市9月開學！上千名老師還沒打疫苗　蔣萬安提2呼籲

台東新亮點！「縱谷大地藝術季」6大作品一次看　山丘上的雲朵超Q

By2「終於長不一樣」最新近照曝光！　8年極端變美卻遭背叛心碎崩潰

「鉅星匯」遭潑上千隻活蟑螂　討債主嫌：這樣餐廳比較好掃

湖人、快艇陣容大搬風　詹皇竟成兩隊「效力最久」球員

錄影連站12小時！Lulu「請按摩師場邊待命」結果囧了

有感度UP！化身水煮蛋女孩不是夢　DeMon面膜再升級讓肌膚如少女般緊緻

打完疫苗「像被火車輾過」　錢薇娟：連尿尿力氣都沒有

野馬男爽蹲看守所！吃飽睡好兼打屁聊天　忘了和死神搏鬥的她　

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

大陸熱門新聞

他釣魚加菜遭罰215萬！竟是上億年前活化石

樊振東的「夢中女神」交男友　球迷心疼安慰

公公「求歡」24歲兒媳！遭拒後20多刀砍死她

人妻慘遭丈夫剃成光頭！群組自PO偷情文贖罪

豪雨狂炸北京！2人困淹水小車滅頂身亡

「最狂嬰兒」突比中指！　爸媽笑翻PO網

大陸留學生上海機場赴美！1公里排隊人龍照曝

山西飯館坍塌29人被壓死！事故調查報告出爐：

陸商發豪語「賺外國人錢」 砸43億建「鐵達尼號」...7年後現況曝

31歲餐飲新銳自動駕駛撞車亡！喪命現場驚悚

手遊讓岳飛牽羊　陸官媒：篡改歷史！

為了拍美照　女伸腿跨出護欄慘死

批美倉促撤軍造成負面影響 王毅：一個政權沒有人民支持站不住

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

更多熱門

相關新聞

陸7月順差565億美元　年減6.3%

陸7月順差565億美元　年減6.3%

中國大陸海關總署7日公布最新貿易數據，按美元計價，今年前7月進出口總額3.3兆美元，年增35.1%，貿易順差累計達3061.2億美元，年增36.5%。惟以單月數據來看，7月進出口總值5087.4億美元，年增23.1%，貿易順差則為565.8億美元，反而年減6.3%。

台生遭註中國籍　歐洲人權法院不受理

台生遭註中國籍　歐洲人權法院不受理

林毅夫：2050年美就會對中「心悅誠服」

林毅夫：2050年美就會對中「心悅誠服」

台美日戰略對話共識聯合抗中　趙立堅回應

台美日戰略對話共識聯合抗中　趙立堅回應

台美互動頻率增加 陸國防部：切香腸只會切到自己的手

台美互動頻率增加 陸國防部：切香腸只會切到自己的手

關鍵字：

中美留學生出境

讀者迴響

熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

黃子佼威力彩中獎！找出彩券傻眼「整片焦黑」

一直拉血便！他當痔瘡治「半年後走了」

親手送吳亦凡坐牢！吳媽媽神隱16天憔悴現身

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

7+8÷4×6+2÷1答案？他曝吵到快輸贏

劉寶傑曝陳時中「最棒之處」　他笑翻狂讚

即／新北染疫男發燒還「搭高鐵」住高雄親友家

更多

最夯影音

更多
桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面