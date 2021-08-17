倒垃圾被當逃逸移工！離譜警直上手銬腳鐐　抓錯人竟丟包路邊

▲三重一名員警上銬合法看護，分局長震怒嚴辦。（圖／翻攝臉書）

記者游宗樺／新北報導

只是下樓倒個垃圾，竟被當成逃逸移工上銬帶走！新北市三重區一名外籍看護日前下午到樓下倒垃圾時，突然遇到一名警員上前對她大吼大叫，見她未帶居留證，竟用手銬把她銬在超商椅子上，之後更是把她載回警局，上腳鐐控制，查出她不是逃逸移工後，竟還直接把她丟包路邊，誇張行徑被網友PO到臉書，引發諸多網友痛罵。對此，三重分局連夜調查後，認定該名員警執法過當，訊後依妨害自由罪嫌送辦；另外，分局長也向當事人致歉並獲得看護的諒解。

該起事件源於臉書一篇「警察先生，你很缺業績嗎？」貼文，內容提到一名三重外籍的家庭看護在倒垃圾時，站在路邊與朋友講電話，突然衝來警員對她大吼大叫，要她拿出居留證。貼文者質疑，誰會在倒垃圾隨身帶身分證件？更令人傻眼的是，當下看護被當成逃逸移工處理，先是被手銬銬在超商椅子上，之後由警車載回警局上腳鐐伺候。

貼文中還提到，當警方查出看護為合法移工後，連一個道歉都沒有，就把她載離警局，也不是載回家，而是直接「丟包」在路邊。貼文者指出，這名看護只是下樓倒個垃圾，根本不知道被丟包在哪，身上連搭計程車回家的錢都沒有，最後是靠Google Map才找到路，一個人哭著回家，還擔心著被警察帶走的時候，雇主家還來不及鎖，一直想要是阿嬤怎麼了，無法跟人交代。

此文一出，引發大批網友譁然，紛紛留言批評「新北警察警察治國嗎？」、「好大的官威！」，有網友留言要新北市市長侯友宜整頓新北市警方的執法風氣，三重警分局分局長林故廷得知後也大怒，交代連夜徹查此事，得知謝姓警員巡邏時看到這名看護眼神飄移，於是上前盤查，又因語言不通，才會直接上銬帶回查驗。

對此，三重分局表示，本分局獲悉後連夜展開調查，確認肇事的謝姓員警確有執法違失，全案依妨害自由等罪嫌，移請新北地檢署偵辦；另將謝員調整職務至警備隊，並俟司法偵審結果從嚴追究相關人員責任，絕不寬貸。有關上述員警違失部分，經本分局分局長親向相關當事人說明致歉後，已獲得其諒解。