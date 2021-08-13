屏東九如鄉長張振亮遭廉政署約談　凌晨無保請回

▲九如鄉公所 。（圖／取自Google地圖）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署指揮廉政署昨(12)日突然搜索九如鄉公所，並帶回鄉長張振亮人訊問，引起公所及地方政壇震憾，但檢廉經馬拉松式訊問，於今(13)日凌晨，檢方將張振亮無保請回。

據悉，張振亮就任鄉長後，自翔以與執政團隊會以最嚴格的標準來自我檢視，回報鄉親對他的認同及肯定，並以更謙卑的精神全力以赴共同為九如鄉政來打拼，開創嶄新的九如鄉。因此昨天被檢調人員搜索後帶回問話，引起地方震撼。

檢察官經近10小時訊問，今天凌晨無保請回。

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