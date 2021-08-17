新北確診者七夕來過　60年老店「彰化燒肉圓」開張47天又歇業

▲彰化燒肉圓有確診者足跡。（圖／翻攝自彰化燒肉圓臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣連續10天「加零」，有新北「花蓮旅遊團」案15971於14日七夕情人節當天到彰化八卦山下60年老店「彰化燒肉圓」、「台亞彰化中央路加油站」，新北市及彰化縣衛生局昨(16)日分別公布有確診者足跡，也提醒民眾若曾去過這2處，身體出現不適請盡速到醫院並主動告知接觸史。

新北市衛生局指出，確診者是案15971，於8/12、13曾搭乘捷運往返三民國中站、石牌站，並在民權西路站轉乘。8/14的足跡更遍及4個縣市，包含台中的國道泰安服務區、彰化縣彰化市東民街的彰化燒肉圓、雲林虎尾鎮的三國饌鴛鴦麻辣鍋店，以及桃園市中壢區中央西路二段的泰和殿泰式按摩。

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▲確診者足跡到彰化燒肉圓。（圖／新北市衛生局提供）

「彰化燒肉圓」是彰化市內知名的肉圓老店，疫情三級警戒下，歇業至7月1日才開店，業者上午接受電訪指出，得知有確診者足跡後，店內已經做完大清消，接下來將再度關起大門再度歇業，至於何時要才要重新開店，這方面還不知道。

新北市衛生局昨日公布足跡是8月14日12點30分到下午1點，確診者曾去過彰化市東民街的彰化燒肉圓老店。彰化縣衛生局公布確診者足跡是8月14日中午12點30分到下午1點，確診者曾到過中央路292號的台亞彰化中央路加油站，2處接停留30分鐘。

彰化縣衛生局提醒，若當時有出入以上公布場所的民眾在14天內若有出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等或其他不適症狀，請儘速戴口罩就醫，進一步通報衛生局。

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